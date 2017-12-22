Eski tuğgenerale ömür boyu hapis

Gelibolu 18. Mekanize Tugay eski komutanı Tuğgeneral İsmail Gürgen, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Gelibolu 18. Mekanize Piyade Tugay eski Komutanı Tuğgeneral İsmail Gürgen, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık eski Gelibolu 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Gürgen ile sanığın avukatı ve yakınları katıldı. Gürgen, duruşmadaki savunmasında, 38 yıldır mensubu olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hiçbir olumsuz davranışının bulunmadığını savundu. Asker yeminine sadık kaldığını, görevde bulunduğu sürede 100'den fazla takdir belgesi aldığını anlatan Gürgen, üzerine atılı suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından Gürgen hakkında müebbet hapis cezasına hükmettiğini açıkladı. Çanakkale'de darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 18 Temmuz 2016'da gözaltına alınan Gelibolu 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Gürgen, sevk edildiği mahkemece 19 Temmuz'da tutuklanmıştı. AA

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