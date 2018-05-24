Eski Vekil Yıldırım’a tahliye

15 Temmuz soruşturması kapsamında tutuklanan, 17-25 Aralık sürecinde partisinden istifa eden AKP Burdur eski Milletvekili Hasan Hami Yıldırım, tutuklu yargılandığı dâvâda, adlî kontrol şartı uygulanarak tahliye edildi.

Ankara 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu Burdur’daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılan Hasan Hami Yıldırım, daha önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek üzerine atılı suçların somut delile dayanmadığını söyledi. Yıldırım, istifa etmeden önce partisi tarafından yalnız bırakıldığını, örgütle ilgili kendisine parti yetkililerince somut bilgi verilmediğini öne sürdü. 18 aydır tutuklu olduğunu, kaçma şüphesinin bulunmadığını belirten Yıldırım, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Hasan Hami Yıldırım’ın avukatı da müvekkilinin ‘ByLock’ kullanmadığının ortaya çıktığını, tutuklu kalması için maddî delillerin bulunmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Duruşma, 1 Kasım 2018’e ertelendi. DHA

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