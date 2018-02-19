"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1641 oldu

19 Şubat 2018, Pazartesi 10:07
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1641 teröristin etkisiz hale getirildi. TSK ve ÖSO, Afrin'in İkidam, Şeltah ve Merseva köyleri terörden temizledi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 1641 terörist etkisiz hale getirildi.

4 nokta daha daha terörden temizlendi

Bölgeden bildirildiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Şeran beldesine bağlı İkidam, Şeltah ve Merseva köyleri ile Racu beldesinin batısındaki 687. Tepe'yi terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 50'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 18'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 72 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Harab Summak köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye ve Divan Fevkani köyü ve ona hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

AA

Etiketler: zeytin dalı harekatı, operasyon
Okunma Sayısı: 523
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Ülker Yılmaz CABA

    Ders aldık mı?
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.