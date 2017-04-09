Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun danışmanı Etyen Mahçupyan, Karar gazetesindeki köşesinde AKP’nin yakınındakilerin, oluşturulan ideolojik balonun patlamasını beklediğini yazdı.

Mahçupyan bugünkü ‘Balon’ başlıklı yazısında İdeolojik bir balon oluşturulduğunu belirterek, “Böylece AK Parti’nin çıkış nedeni olan özgürlükçü ve demokratik gelecek tahayyülü, gerçeküstü bir ideolojik ve hamasi bulamaç tarafından yutuluyor. Başarı normalleşme içinde aranmadıkça çatışma atmosferine olan ihtiyaç artıyor, ideolojik bir balon yaratılıyor ve AK Parti’nin dostu sanılan bazıları onun patlayacağı anı bekliyor” şeklinde ifadeler kullandı.

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