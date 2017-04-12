'Evet çıkarsa şirketi kapatırız' diyen AKAM’dan son referandum anketi

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (AKAM) son referandum anketi, 'Hayır' oylarının önde olduğuna işaret etti.

AKAM'ın 5-10 Nisan tarihleri arasında yaptığı ankete, 8 bin 160 kişi katıldığı, 'Evet' oy oranının yüzde 46.25, 'Hayır' oranının yüzde 53.75 olduğu belirtiliyor. ​AKAM Başkanı Kemal Özkiraz, referandum anketleriyle ilgili olarak şunları söylemişti: "AKAM olarak ‘Evet' çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘Hayır' çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür."

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