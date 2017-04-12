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''Evet’ten yana olmak İslâm’ın icabıdır, imanın icabıdır, karşı olanlara bak''

12 Nisan 2017, Çarşamba 16:50
Erdoğan’ın ‘Hocam’ diye hitap ettiği Kadir Mısıroğlu, çektiği ‘Evet’ videosu ile ‘Hayır’cıları hedef aldı.

Mısıroğlu’nun videosu sosyal medyada da tepki çekti

Kadir Mısıroğlu çektiği ‘Evet’ videosu ile referandumda ‘Hayır’ demeye hazırlananların ‘küfür ehli’ ile aynı safta yer aldığını ifade etti.

Youtube kanalı üzerinden yayınladığı ‘Kiminle berabersin’ videosunda, Mısıroğlu, ‘Hayır’ oyu verecekleri ‘PKK ile aynı çizgide’ olmakla itham etti.

Mısıroğlu videoda, “Evet’ten yana olmak İslâm’ın icabıdır, imanın icabıdır, tarih şuurunun icabıdır. Karşı olanlara bak. Küfür doğru bir işe yönelse bile yanında olunmaz, PKK’yla bir doğru meselede bile yan yana gelmek istemem. Hiçbir kârımız olmayacaksa koalisyon belâmız olmayacak” ifadelerini kullandı.

Etiketler: kadir mısıroğlu
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  • Ali Tam

    12.04.2017 21:29:46

    Sen hapiste NURCILARIN mühim talebeleriyle ayni kogusta oldun da ne oldu? Birazcik NUR sana da iyi gelirdi.Bak seni uyariyorum 80 küsür yasindasin insanlari tekfir edip son anda kendin kafir olarak ahirete göcmiyesin. Hadisi bilmiyorsan ben söyleyeyim. Iki kisiden biri digerine kafir derse biri mutlaka kafir olmustur. Bak ben HAYIR dedim ve bunu Mahkeme-i Kübra da savunurum. Burda da diyorum ki Cunta Anayasasina istibdat rotasiyla teklifler getirenlere ancak HAYIR derim.

  • Toygar

    12.04.2017 21:17:06

    barzani denenle birarada olabiliyor muyuz? bu mudur?

  • cuma

    12.04.2017 20:38:36

    şimdi hayır diyen ama iman eden namaz kılan oruç tutan zekat veren ,Allah diyen birinin durumu ne ola ki.Münker ve nekir melekleri evet mi hayır mı dedin diye soru soracaklar.İmanın yedinci şartı varda biz mi bilmiyoruz.Değmez bu kadarcık dünyalığa

  • sezer

    12.04.2017 19:17:09

    Bu adamın başı dönmüş sadece önünü bile görmekten aciz yarın sandıktan hayır çıkarsa ki inşAllah çıkar böylelerine söylediklerinin ayıbı kalır ben bir hayırcı olarak onu Allaha havale ediyorum ben PKK nın değil kaybettiğimiz hukukun adeletin peşindeyim hem bilsinki dogru kimin elinde olursa olsun müslümana aittir

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