''Evet’ten yana olmak İslâm’ın icabıdır, imanın icabıdır, karşı olanlara bak''

Erdoğan’ın ‘Hocam’ diye hitap ettiği Kadir Mısıroğlu, çektiği ‘Evet’ videosu ile ‘Hayır’cıları hedef aldı.

Mısıroğlu’nun videosu sosyal medyada da tepki çekti Kadir Mısıroğlu çektiği ‘Evet’ videosu ile referandumda ‘Hayır’ demeye hazırlananların ‘küfür ehli’ ile aynı safta yer aldığını ifade etti. Youtube kanalı üzerinden yayınladığı ‘Kiminle berabersin’ videosunda, Mısıroğlu, ‘Hayır’ oyu verecekleri ‘PKK ile aynı çizgide’ olmakla itham etti. Mısıroğlu videoda, “Evet’ten yana olmak İslâm’ın icabıdır, imanın icabıdır, tarih şuurunun icabıdır. Karşı olanlara bak. Küfür doğru bir işe yönelse bile yanında olunmaz, PKK’yla bir doğru meselede bile yan yana gelmek istemem. Hiçbir kârımız olmayacaksa koalisyon belâmız olmayacak” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 3653

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.