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13 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Ey yüzde 50 artı 1, nelere kadirmişsin

13 Kasım 2017, Pazartesi 08:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantının detaylarının aktaran Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "AK Parti hiç bu kadar Atatürkçü olmamıştı. Ey yüzde 50 artı 1, nelere kadirmişsin" ifadelerini kullandı.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda geleceğe ilişkin önemli mesajlar veriyor. Bunu iki başlık halinde toplamak mümkün.

1- Öncelik ekonomi.

2- Seçimler zamanında yapılacak.

Erdoğan, 16 Nisan referandumundan sonra çizdiği yol haritasında 2017 yılını değişim, 2018'i icraat, 2019'u ise seçim yılı olarak belirlemişti. Erdoğan, milletvekilleriyle toplantısında da seçimlerin zamanında yapılacağını belirterek, erken seçime kapıyı kapatıyor. Böylece 15 Temmuz 2018 tarihinde erken seçim olacağı yönündeki senaryo çöküyor. Erdoğan, "2019'da önemli bir seçim var. Onun için sıkı çalışmalıyız" diyor. 2019'da üç seçim var ama kırılma noktasını Cumhurbaşkanlığı seçimi oluşturacak. 2019'da sadece cumhurbaşkanı seçilmeyecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilecek. Böylece Erdoğan hayali olan başkanlık sistemine kavuşmuş olacak. O nedenle 16 Nisan gecesinden itibaren rotayı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çevirdi. Her adımı 2019'u hesaplayarak atıyor. Önceden Cumhurbaşkanlığı seçimleri söz konusu olanca asker ne der diye bakılırdı, şimdi ise yüzde 50 artı 1'in aranacağı seçimlerde millet ne yapar deniliyor.

Yüzde 50 artı 1 siyasetin yeni kızıl elması oldu. Öyle ki Erdoğan yükselen dalgayı gördü, Atatürk'ü ön plana çıkarma gereği duydu.

AK Parti'nin bir Atatürk sorunu olmadı. AK Parti'nin Atatürk'le bir sorunu olmadı. Ama AK Parti hiç bu kadar Atatürkçü olmamıştı. Ey yüzde 50 artı 1, nelere kadirmişsin."

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