Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ yetmezliği sebebiyle vefat eden Eyice için, Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Eyice'nin yakınlarının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, AKP İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, eski Diyanet İşleri Başkanı Süleyman Ateş, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı. Eyice'nin naaşı törenin ardından, Fatih Camisi Haziresi'ne defnedildi. AA

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