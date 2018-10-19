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19 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Eylem hazırlığındayken yakalandılar

19 Ekim 2018, Cuma 19:45
Şanlıurfa'da PKK'ya yönelik operasyonda emniyet ve jandarma personeli ile kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlenen 13 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Payamlı Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine bir otomobilin durdurulduğu ve içerisindeki 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Devam eden çalışmalarda, bu kişilerle irtibatlı olduğu belirtilen 10 şüphelinin daha yakalandığı aktarılan, açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şüpheli şahısların araç ve evlerinde yapılan aramalarda, 5 bin 17 gram ağırlığında C4 olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 2 kilogram ağırlığında A4 olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 1 adet verici, 2 adet alıcı devre, 4 adet elektrikli kapsül, 13 adet pil, 2 adet inşaat eldiveni, 7 adet el bombası, 1 adet kalaşnikof marka silah ve bu silaha ait şarjör ile basılı vaziyette 30 adet fişek, 1 adet Uzu marka silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör, 1 adet Thompson marka otomatik silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör, 1 adet CZ25 marka otomatik silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör ile 1 adet susturucu, 3 adet Baretta marka silah ve bu silahlara ait 6 adet şarjör ile 2 adet susturucu, 1 adet Glock marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör, 1 adet Browning marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör, 2 adet av tüfeği, 633 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 377 adet 9x19 milimetre çapında fişek ele geçirilmiştir."

Açıklamada, şüphelilerin AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, emniyet ve jandarma personeli ile kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında oldukları ifade edilerek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. 

AA

Etiketler: terörle mücadele, operasyon
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