EYT’liler salonlara sığmadı

Yurdun dört bir yanından başşehre giden onbinlerce EYT’li, salonlara sığmadı.

Yenimahalle’deki Nazım Hizmet Kültür Merkezi’nde toplanan EYT’lilerden binlercesi yoğunluk dolayısıyla salona giremedi. Dışarıda kurulan ekranlardan salonu izledi. EYT’lilere, eşleri ve çocukları de destek verdi. Toplantıya CHP ve İYİ Parti’den çok sayıda milletvekili, sendikacılar, sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, sonuç alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi. Cumhuriyet’in haberine göre, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş da, “Başkan Mansur” sloganları ile karşılandı. Yavaş, “EYT için çözümüm var. Sağlık yardımından faydalanamayanların giderleri belediye tarafından karşılanacak. Vatandaşlara sağlık yardımlarından faydalanmaları için belediye tarafından ücretsiz rehberlik hizmeti verilecek. İşlemler sonuçlanana kadar aylık GSS primleri belediye tarafından karşılanacak” dedi.