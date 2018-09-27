EYT’liler umutlu bekleyişte kararlı

1999’dan önce sigortalı olanları içine alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için Meclis’e sunulan yasa teklifine göre; 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınların 20, erkeklerin 25 yıl sigortalılık süresi ve 5.000 gün prim ödeme şartını yerine getirmeleri halinde yaşı beklemeden emekli olmaları isteniyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar emeklilik yaşının yükseltilmesinden sonra mağdur oldukları gerekçesiyle yıllardır devlet kapısını aşındırıyor. Seslerini duyurmak için her yolu deneyen EYT’liler için 1 Ekim sabırsızlıkla bekleniyor. EYT, uzun yıllardan beri ilk kez, Meclis’te çoğunluğa sahip partilerin ortak gündem konusu haline geldi. Milletvekili sayısı 302’ye ulaşan dört parti, emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözülmesi için aynı noktada buluştu. Yüz binlerce kişinin gözü, 1 Ekim’de açılacak Meclis’e çevrildi. MHP milletvekili Arzu Erdem EYT’liler için Meclis’e yasa teklifi sunmuştu. Erdem’in ardından CHP milletvekilleri Gürsel Tekin ve Ömer Fethi Gürer ile İYİ PartiMilletvekili Metin Ergun da TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi verdi.

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