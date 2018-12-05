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5 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

EYT yine AKP-MHP’ye takıldı

05 Aralık 2018, Çarşamba 23:21
İYİ Parti tarafından Meclis’e sunulan emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarının çözümüne dair araştırma önergesi yine kabul edilmedi.

AKP-MHP engeline takılan önergeyle ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, “EYT’li kardeşim hiçbir şey bitmiş değildir” ifadelerinde bulundu. İyi Parti’nin emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan kanun tasarısı yine AKP ve MHP engeline takıldı. İyi Parti’nin tasarının Meclis gündemine alınması için Muğla Milletvekili Metin Ergun imzası ile verdiği dilekçenin ardından Meclis Genel Kurulu’nda yapılan oylamada AKP ve MHP’nin ‘ret’ oyu verdiği tasarının bir kez daha Meclis’ten döndüğü bildirildi. İyi Parti TBMM grubuna ait resmi Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda “Muğla Milletvekilimiz @MetinErgun48 tarafından #Emeklilik-teYașaTakılanlar ile ilgili verilen Kanun teklifinin meclis gündemine alınması, meclis genel kurulunda yapılan oylama sonucunda Ak Parti ve MHP’nin hayır oyları ile reddedilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Haklı mücadele devam edecek

Tasarının reddedilmesinin ardından konuyu Meclis gündemine taşıyan Muğla Milletvekili Metin Ergun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Değerli EYT’li kardeşim hiçbir şey bitmiş değildir. En başından beri söylediğimiz gibi her türlü uzlaşıya açığız. Bu haklı mücadele devam edecektir” dedi. İyi Parti’nin, EYT’lilere ilişkin verdiği kanun teklifi daha önce de AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Tasarının gündeme geldiği oturumda MHP’nin önce lehte, daha sonraki oturumda ise ‘ret’ oyu kullanması dikkat çekmişti. T’24’ün haberine göre oturuma verilen arada MHP ile AKP arasında yaşanan sıcak temas tartışmaları da beraberinde getirmişti. Söz konusu oturumun ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dönemin Grup Başkanvekili Erhan Usta’yı görevden almıştı.

Etiketler: tbmm, eyt
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