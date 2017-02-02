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Eyvah çocuklarımız!

02 Şubat 2017, Perşembe 00:05
Giderek yaygınlaşan uyuşturucu, geleceğimiz olan çocuklar için tehlike saçıyor.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevki Sözen, uyuşturucu kullanımının 3-4 kat arttığını ve ilkokul çağına kadar düştüğünü belirterek, “9-10 yaş seviyesinde dahi ölümlerle karşılaşıyoruz. Yaş küçüldükçe bedenin de bu tip maddelere karşı olan tepkisi çok daha şiddetli olduğundan ölüm oranları çok daha fazla oluyor” dedi. 

İlkokul çağına kadar düştü

Keşan Belediyesi işbirliğinde düzenlenen organizasyonda konuşan Sözen, özellikle sentetik uyuşturucu madde bonzainin ucuz fiyata temin edilebilmesi dolayısıyla kullanım seviyesinin ilkokul çağına kadar düştüğünü belirterek, “9-10 yaş seviyesinde dahi ölümlerle karşılaşıyoruz. Yaş küçüldükçe bedenin de bu tip maddelere karşı olan tepkisi çok daha şiddetli olduğundan ölüm oranları çok daha fazla oluyor. Ne yazık ki, bu uyuşturucular, küçük yaşta çocukları ciddi risk altına alan, ailelerin yaşam düzenini etkileyen ve ulusun geleceğini tehdit eden maddeler. Maalesef çocuklara da çok hızlı ve ucuz fiyatlara ulaşıyor. Gerçek maalesef görünenin çok daha fazlası ve çok daha acısı” dedi.

Kullanımı 3-4 kat arttı

Uyuşturucu kullanımının bir yılda 3-4 kat artış gösterdiğini dile getiren Sözen, “Eğer herhangi bir çevrede bu sene 100 kişi uyuşturucu kullanıyorsa aradan geçen birkaç ay içerisinde bu sayı 3 ila 4 arasında çarpılarak artacaktır. Çünkü her bir kişi çevresindeki 3-4 kişiyi uyuşturucu kullanmaya alıştıracaktır. Eğer bunun önüne geçemezsek, herhangi bir tedbir alamazsak ve kullananları rehabilite edemezsek bir süre sonra katlanarak 1 yıl içerisinde sayı 3-4 kat artacaktır” diye konuştu. 

Tedbir almada geç kalındı

Sözen, uyuşturucu ile mücadele konusundaki çalışmaları değerlendirirken, “Türkiye, bu ciddî tehlikenin farkında. Ama mücadele konusunda yeni yeni önlemler alma yolunda ilerliyor. Diğer Avrupa ya da ABD gibi ülkelere baktığımızda Türkiye uyuşturucuyla biraz daha geç tanıştı. O nedenle de önlem alma konusunda da biraz daha geriden geldi. Ancak, uyuşturucuya artık çok ucuza ulaşılması nedeniyle bu konuda mücadele daha da ciddileşti. Bunu yapmak zorunda. Çünkü bütün çocuklar, gençler bu maddenin tehdidi altında” dedi. 

Yalnız değilsin!

Yeşilay madde bağımlılarına kurduğu destek hattından yardımcı oluyor.  Yeşilay’ın sitesinde yer alan açıklamada, “Yedam alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili bilgi ve destek almak isteyen herkese danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bağımlılık alanında uzman psikologların görev yaptığı danışma hattı, yalnızca İstanbul geneline alkol ve uyuşturucu madde bağımlılıkları konusunda haftanın 7 günü hizmet vermektedir” ifadeleri yer alıyor. Yedam’ın ‘Seni Dinlemeye Hazırız’ telefon hattına  444 79 75 numarasından ulaşılabiliniyor. 

DHA

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