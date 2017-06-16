Sivil Dayanışma Platformu üyeleri, ezanın tekrar Arapça okunmasını sağlayan eski başbakanlardan Adnan Menderes’in mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.
Ezanın aslına iadesinin 67. yıl dönümü dolayısıyla Adnan Menderes’in Topkapı’daki anıt mezarında gerçekleştirilen etkinlik, Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla başladı.
Ezanın Türkçe okunduğu dönemlerde din görevlisi olarak çalışanlar, dönemin tanıkları ve Sivil Dayanışma Platformu üyeleri katıldı.
Konuşma yapan Platform Üyesi Taner Şahin, ezanın yüzyıllar boyunca insanlığı hayra davet ettiğini, kurtuluşa çağırdığını söyledi.
Şahin, ezanın asırlar boyunca aynı güzel ifadelerle okunduğunu ifade ederek, ezanın dini asimilasyon politikaları çerçevesinde 18 yıl boyunca Türkçe okutulduğunu söyledi.
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AA