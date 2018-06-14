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14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

F-35'ler 21 Haziran'da teslim edilecek

14 Haziran 2018, Perşembe 13:10
ABD merkezli savunma sitesi Defence News'a göre, ABD Kongresi'nde Türkiye'ye F-35'lerin teslimatı konusunda muhalif seslere rağmen teslimatın 21 Haziran'da gerçekleşmesi bekleniyor. F-35'leri üreten Lockheed Martin şirketinden bir sözcü, Kongre'deki duruma rağmen teslimat için hazırlıkların tam gaz devam ettiğini ve ilk F-35'in teslim edileceği töreninin 21 Haziran tarihi için planlandığını söyledi.

Defence News isimli savunma sitesine konuşan yetkili, 21 Haziran'da teslimat olacağını ifade ederken, Kongre'de gerçekleşen muhalefete rağmen hazırlıkların son hız devam ettiğini aktardı. 

Defence News'a yazılı açıklama yapan yetkili şu ifadeleri kullandı: "F-35 programı, geleneksel olarak ABD ve uluslarararası müşterinin ilk uçağını tanımak için düzenlenir. Türkiye'nin ilk uçağı için tören 21 Haziran tarihinde düzenlendi. 

F-35'ler Türkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin önemli bir parçası ve son dönemde sıkça gündeme gelen konulardan biri.

ABD Kongresi'ndeki bazı senatörler, Türkiye'ye F-35 satılmasına karşı çıkıyor. Buna gerekçe olarak da, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemleri alma kararını gösteriyor.

 

DHA

Etiketler: ABD, F-35, uçak, teslimat
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