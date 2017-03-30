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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Faciaya sebep olan kule 'hayalet' çıktı

30 Mart 2017, Perşembe 10:12
Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopterin çarparak düştüğü Beylikdüzü'ndeki TV kulesinin, uçuş navigasyon sisteminde, 'yükseklik engeli' olarak işaretlenmediği ortaya çıktı.

İstanbul Yeşilköy Havalimanı'nından 10 Mart sabahı kalkıp Bilecik Bozüyük'e giden Eczacıbaşı Holding'e ait Skorsky S76 tipi helikopter, Beylikdüzü'ndeki TV kulesine çarpıp yere çakıldı. Faciada pilotlar Alaattin Nacar ile Ahmet Bulut ve yolcular Salim Özen, Rus yolcular Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan öldü.

Karar gazetesinden Kenan Butakın'ın haberine göre, bölgede sık sık uçuş yapan helikopter pilotları 257 metrelik kulenin uçuş yolundaki yükseklik engellerini gösteren navigasyon sisteminde görünmediğini söyledi. Kuleye çarparak düşen helikopterin pilotları, bu nedenle TV kulesinin fark edemedi. Kaza kırım raporu tamamlanmadığı için isminin kullanılmamasını isteyen pilotlar, TV kulesinin, yüksek gerilim hatları ile binaların işaretlendiği 'mania hattı' haritasında görünmediğini ifade etti. Pilotlar, helikopterdeki GPS cihazından izlenen yükseklik haritasında kulenin yer almamasının faciaya davetiye çıkardığı söylüyor.

NAVİGASYONDA OLSAYDI OTOMATİK OLARAK UYARILACAKTI

Helikopter için yer farkındalık ve uyarı işlevi gören bu sistemin engelle karşılaştığında pilota 'pull up' (irtifayı arttır) şeklinde ikazda bulunduğunu vurgulayan pilotlar "Beylikdüzü'ndeki TV kulesi haritaya işaretlenmiş olsaydı, kazadan hemen önce pilotlar otomatik olarak uyarılacaktı" değerlendirmesini yaptı.

"GPS CİHAZLARINDA GÖZÜKMÜYOR"

Kulenin bulunduğu bölgede uçuş yapan pilotlar, şu an kullandıkları helikopterlerin GPS sistemlerinde de kulenin görünmediğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bu durum kaza olunca ortaya çıktı. Kule engel olarak işaretlenmemiş. Pilotlar bulut içi uçuş yaparken engel de görünmüyordu. İstanbul hava sahasında 1500 feet (457 metre) altında uçuş yaparken, hava otoritelerinden izin almak zorunda değiller. 1500 feetin üstüne çıkacağı zaman izin istenmesi gerekiyor. Pilot da emniyetli irtifada iken bulut içinde devam ederken kuleye çarpıyor. İkaz gelseydi kaçınacaktı. Şimdi kokpit seslerinin kaydedildiği video kaydedici ve kara kutu incelemesinin ardından bu kaza tam olarak aydınlanacak."

SİSTEME NEDEN İŞLENMEDİĞİ BİLİNMİYOR

'Hayalet kule'nin sözkonusu sisteme neden işlenmediği ise bilinmiyor. Helikopterlerde kullanılan bir GPS cihazını üreten firma yetkilisi "Kaza kırım raporu hazırlanmadan açıklama yapmamız doğru olmaz. Bu iddiayı biz de duyduk" ifadelerini kullanmakla yetindi.

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