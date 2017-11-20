Faizlerle ilgili KHK geliyor

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, faizlerin aşağı çekilmesi için çalışmalar olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde iki KHK geleceğini dile getirdi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrasında kritik açıklamalarda bulundu. Faiz ve ekonomiye ilişkin olarak açıklamalar yapan Bozdağ, faize ilişkin sert sözler söyledi. Bozdağ, Merkez Bankası'nı "her zaman olumlu sonuç doğurmuyor" sözleri ile eleştirdi.

Bozdağ, "Enflasyonun daha da düşmesi ve tek hanelerde kalması son derece önemlidir. Cumhurbaşkanının yüksek faiz konusundaki düşüncesi bir sır değildir. Faiz ve enflasyon bugün Bakanlar Kurulu'nda bu konu konuşulmadı. Merkez Bankası ve diğer çalışma yapanların kendi ezberlerinden giderek adım atmaları, bildikleri çerçevede gitmeleri hep olumlu sonuçlar doğurmuyor. Yeni KHK ile ilgili çalışmalar değerlendirildi, önümüzdeki günlerde çıkacak. Hem tedbir hem de düzenleme içerikli iki KHK yayınlanacak" dedi.

Bozdağ, ekonomiye ilişkin son tartışmalarla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"AKP hükümetleri yüksek faiz ve enflasyonda başarılı olmuş hükümetlerdir. Faizlerin aşağı çekilmesi hususunun kendi içinde kuralları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki şikayeti yeni değil. Burada faizle ilgili hususta rutinind ışında Merkez Bankası ve diğer çalışma yapanların bildikleri çerçevesinde gitmeleri olumlu sonuçlar doğurmuyor. Faizlerin aşağı çekilmesi yatırımcı için de önemli. Bu konu bugün Bakanlar Kurulu'nda görüşülmedi."

Geçtiğimiz hafta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nı eleştiren ifadelerde bulunmuştu.