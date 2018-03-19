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19 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Fakıbaba'dan Çiftlik Bank açıklaması: Söylentiler uydurma

19 Mart 2018, Pazartesi 10:13
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yüksek kar vaadiyle binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'a hibe verilmediğini söyledi. Fakıbaba, ocak ayında savcılığa 'Vatandaş kandırılıyor' diye dilekçe verdiklerini de söyledi.

Ankara'da bir dizi ziyaret için açıklama yapan Fakıbaba, Çiftlik Bank'la ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Çiftlik Bank önünde sadece çiftlik olduğu içi millet zannediyor ki Tarım Bakanlığı ile ilgisi var. Çiftlik Bank'ın Tarım Bakanlığı ile ne bir ilgisi var, ne bir izni var. Ne de verdiği bir hibe var. Bu söylentiler tamamen yanlış. Ve ocak ayında biz 'Çiftlik Bank'ta vatandaşlar kandırılıyor' diye Tarım Bakanlığı olarak savcılığa dilekçe vermişiz. Müşteki olarak, vatandaş olarak. Ama bir tek bir şey var. Açılışa davet etmişler. Genel olarak her açılışta biz deriz ki 'İşimiz yoğun olduğu için katılamadık' diye bir telgrafımız olmuş. Sonradan vatandaşlarımızın kandırıldığını anladığımız an, ocak ayında biz kendimiz savcılığa şikayet etmişiz."

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