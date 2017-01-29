Farabi'den 'başkan'lara tavsiye: Yalancı ve dalkavuk olanlardan uzak dur!

Gazeteci Sibel Eraslan, ünlü mütefekkir Farabi'nin 'başkan'lara tavsiyelerini bugünkü yazısında okuyucularıyla paylaştı. Farabi'nin tavsiyeleri arasında "Dost edinirken doğru ve dürüst kişileri tercih etmek. Yalancı ve dalkavuk olanlardan uzak durmak, bu halleri ayıplamak" da yer alıyor.

Eraslan'ın Star'da yayınlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Farabi, 951 yılında vefat etmiş çığır açıcı bir mütefekkir. Platon ve Aristo’yu İslam dünyasına gerek çeviri gerekse şerhlerle birlikte kazandırmış bir düşünürdür. Yunan, Fars ve Hint düşünce sistemlerini de gayet iyi bilen Farabi, İslami kaideler çerçevesinde kurduğu “Medine-i Fazıla” kuramıyla, siyaset teorisyenlerinin ilklerindendir. “Kitab Ara Ehl el-Medine el-Fazıla”, “Kitab es-Siyase el-Medeniyye” ve “Fusul el-Medeni” adlı üç eserinden hülasa ederek takdim edebileceğimiz “ideal devlet reisinin özellikleri” şöyledir:

- Akli kapasite ve fiziki güç. Düşünme, hissetme, gerçekleştirme konularında herhangi bir desteğe ihtiyaç duymaksızın yetkinlik. Sağlık.

- Zeka ve Feraset. Muhatabının maksadını idrak edebilmek.

- Hikmet ve Güçlü hafıza. Hatırlamak ve olaylardan ibret alıcı bir muhakeme gücü.

- Basiret. Önüne gelen meselede, problemi somutlaştırarak seri bir şekilde çözüme götürebilecek kabiliyet.

- Mükemmel belagat, yüksek ifade kabiliyeti, muhatabında ciddiyet ve anlaşılırlık uyandıran, fasih, açık, anlaşılır konuşma tarzı.

- Öğrenmeye değer vermek ve kendisi de öğrenmeye açık olmak, bilgiyi edinme konusunda açık fikirlilik ve özgüven sahibi oluş.

- Yeme-içme, cinsellik ve boş vakit konusunda ölçülü oluş, aşırılıktan kaçınmak.

- Dost edinirken doğru ve dürüst kişileri tercih etmek. Yalancı ve dalkavuk olanlardan uzak durmak, bu halleri ayıplamak.

- Cömertlik, alicenaplık, ikramperverlik, geniş yüreklilik...

- Toplumsal refah ve zenginliği önemsemek lakin kendi nefsinde tamah etmemek. Zenginliği değer olarak değil imkan ve fırsat olarak görmek.

- Adalete ve toplumsal dayanışmaya düşkün olmak. Şahsi varlığından mahrumlara, düşkünlere bahşetmek. Zalim ve gaddar yöneticileri halkın üstüne salmamak.

- Cesur ve kararlı olmak. Korkak olmamak. İrade sahibi olmak.