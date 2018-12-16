Fatih Portakal’dan Erdoğan’a cevap

Fransa’daki eylemlere ilişkin yorumu dolayısıyla hedef haline getirilen gazeteci Fatih Portakal, son olarak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü Denizli mitinginde kendisi hakkında sarfettiği sözlere Twitter hesabından cevap verdi.

Fatih Portakal, “Başları kesilmelidir” diyene de bir iki lâf edilseydi keşke. Her şey bir tarafa, “edepsiz ve ahlâksız” demeseydi iyiydi” ifadelerini kullandı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hedef gösterilen FOX TV sunucusu Fatih Portakal hakkında isim vermeden konuşarak; “Bir tanesi TV ekranlarından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu bir tanesi çıkmış sokağa dâvet ediyor. Ahlâksıza bak, ahlâksıza bak. Bu ne terbiyesizliktir? Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir” demişti. Konuşma Erdoğan’ın yargıya talimatı olarak yorumlandı.

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