"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2018 SALI - YIL: 49

'FATİH Projesi 15 milyar liralık kamu zararına yol açtı'

03 Temmuz 2018, Salı 13:26
Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi’ olarak adlandırılan FATİH Projesi'nin başarısız olduğu hazırlanan raporlarla da ortaya konuldu. 15 milyar lira kamu zararına yol açan proje için borçlu olan okullara ödenek ayrılmak zorunda kalındı.

FATİH Projesi’nin ödenemeyen internet faturaları için borçlu okullara ödenek aktarmak zorunda kalındı. 15 milyar lira kamu zararına yol açan ve model değiştirilmesine karşın sürdürülemeyen proje için her okula aylık 2 bin liralık internet erişimi faturası gönderiliyor.

Başarısızlığı tescillenen ve 1 milyon 438 bin tabletin depolarda çürümeye terk edilmesiyle sonuçlanan FATİH Projesi’nin “faturası” sona ermiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), birçok okulun proje kapsamında sağlanan VPN faturalarını ödeyemeyerek icra takibine düşmesi üzerine bütçeden kaynak ayırdı. Birgün Gazetesi'nin bu konudaki haberi şöyle; 

Bakanlık bütçesinden, “Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri” kalemi için ayrılan ödenek, “Borçlu okullarımızın gönderilen ödeneği amacı dışında kullanmaması hususunda gereğini rica ederim” notuyla okullara duyuruldu. Aylık yaklaşık 2 bin lira olan internet faturalarını ödeyemeyen bazı okulların borçlarının 14 bin liraya ulaştığı öğrenildi.

Projenin istenilen amaca ulaşamamasının ardından yapısal değişikliğe giden MEB, 2017 yılı başında “mal alımı” modelinden “hizmet alımı” modeline geçti. Proje kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin vergi ve benzeri yükümlülüklerde istisna uygulanması kararlaştırılarak projenin işleyişi, iletişim operatörlerine bırakıldı. İletişim operatörlerini devreye sokmak için kasasından 2 milyon 159 bin lira harcayan Bakanlık, internet hizmeti için Türk Telekom’la anlaştı.

Faturalar birikti

Fatih Projesi için altyapı işlemleri tamamlanan okullara Türk Telekom tarafından VPN hizmeti verilmeye başlandı. “TT VPN” adı verilen hizmet için okullara özel indirimler uygulandı ancak birçok okul kullanmadığı internetin faturalarını ödeme güçlüğü ile karşı karşıya kaldı. Firma, ödenmeyen faturalar nedeniyle okullara, “Borç bildirim” mektupları gönderdi. Bildirime rağmen faturalarını ödeyemeyen okulların internetleri kesilerek haklarında icra takibi başlatıldı. Haciz tehdidi ile karşı karşıya kalan okul sayısının artmasıyla harekete geçen MEB, fatura ödemeleri için okullara ödenek aktardı.

Firmadan ‘hatırlatma’ yazısı

Türk Telekom, borçların birikmesi üzerine MEB’e bağlı genel müdürlüklere gönderdiği bilgi notunda, ödeme yapılacak hesap numaralarının yanı sıra ödeme emri belgesi ve illerdeki tahsilat sorumlularının isimlerine yer verdi. Firmanın 13 Haziran tarihli yazısının gerekçesi, “Okul ve kuruluşlarının FATİH Projesi kapsamında şirketimizden aldıkları TT VPN hizmetine ilişkin hizmet ödemelerinin yapılması aşamasında aksama ve hataları en aza indirmek" olarak ifade edildi.

Kamuya milyarlarca yük

MEB’in, “En büyük ve en kapsamlı eğitim hareketi” dediği projenin kamuya yükü milyarlarca lira olmuştu. Başarısızlığın bizzat MEB tarafından tescillenmesinin ardından yani aşamaya geçilmişti. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere tablet yerine klavyeli bilgisayar dağıtılacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “GSM operatörleri ile öğrenci başına 4 dolar gibi bir ücret ile 10 yıllık anlaşma yapacağız” demişti.

Etiketler: MEB, FATİH Projesi, okul, internet, fatura, borç
Okunma Sayısı: 554
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • HÜSEYİN İLHAN

    3.7.2018 14:32:29

    FATİH ismini kullanarak ve milleti gaza getirip internet erişimi sağlayan şirkete ve tablet alınan firmaya para kazandıran bu yanlışın bedeli iktidara ödettirilmelidir.ERKEN MAHALLİ SEÇİMLERDE BU HUSUS DETAYLICA İŞLENMELİDİR.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş: İstişareler yoluyla, ülkemizin hayrınaysa her şeyi yaparız

BM'den Dera açıklaması: Suriye'de savaşın başlangıcından bu yana en büyük nüfus göçü

TBMM'nin ilk oturumunu İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz yönetecek

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'onursal genel başkan' teklifi

Dünya genelindeki STK'lardan AB'ye "İsrail'i fonlarından faydalandırmama" çağrısı

Kılıçdaroğlu: Tüm düzenlemelere katkı koymaya hazırız

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı: 1ölü, 1 yaralı

CHP MYK'sı olağanüstü toplantı kararı aldı

'FATİH Projesi 15 milyar liralık kamu zararına yol açtı'

Adalet Bakanlığı'nın geliştirdiği "Celse" isimli uygulamaya avukatlar yoğun ilgi gösteriyor

Köprü Dergisi 'İslâm Kardeşliği' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı

Haziran ayında enflasyon arttı

AKP sözcüsü Ünal'dan yerel seçim ve basın özgürlüğü açıklaması

Ekonomist Daron Acemoğlu: Ekonomide hızlı bir iyileşme mümkün değil

Filistin'in bağımsızlığı İsrail'in adaletsiz uygulamalarıyla zedeleniyor

Medya nereye gidiyor?

Gizlice ekran görüntünüzü alan casus yazılım

İnancımız bunu gerektiriyor

Soma davası için son çağrı

En Çok Okunanlar

M. Latif SALİHOĞLU

Yaranmak yaramıyor
Genel

O'nu bulan her şeyi bulur
Risale-i Nur'dan

Gazeteler, vazifelerini hakkıyla yapmalı
Ahmet BATTAL

Yeni Asya’yı görünür kılmak
Ali FERŞADOĞLU

“Bediüzzaman’ın içtimaî, siyasî müjdeleri ve AKP ne olacak?” - 1
Kâzım GÜLEÇYÜZ

İyi Parti ve demokratlar
Genel

Gizlice ekran görüntünüzü alan casus yazılım
Muzaffer KARAHİSAR

Yaşanmış hayat hikâyesi
Cevher İLHAN

Kandil ne oldu?
Genel

27 Mayıs’ta ihraç edilmişti

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.