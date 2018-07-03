'FATİH Projesi 15 milyar liralık kamu zararına yol açtı'

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi’ olarak adlandırılan FATİH Projesi'nin başarısız olduğu hazırlanan raporlarla da ortaya konuldu. 15 milyar lira kamu zararına yol açan proje için borçlu olan okullara ödenek ayrılmak zorunda kalındı.

FATİH Projesi’nin ödenemeyen internet faturaları için borçlu okullara ödenek aktarmak zorunda kalındı. 15 milyar lira kamu zararına yol açan ve model değiştirilmesine karşın sürdürülemeyen proje için her okula aylık 2 bin liralık internet erişimi faturası gönderiliyor.

Başarısızlığı tescillenen ve 1 milyon 438 bin tabletin depolarda çürümeye terk edilmesiyle sonuçlanan FATİH Projesi’nin “faturası” sona ermiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), birçok okulun proje kapsamında sağlanan VPN faturalarını ödeyemeyerek icra takibine düşmesi üzerine bütçeden kaynak ayırdı. Birgün Gazetesi'nin bu konudaki haberi şöyle;

Bakanlık bütçesinden, “Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri” kalemi için ayrılan ödenek, “Borçlu okullarımızın gönderilen ödeneği amacı dışında kullanmaması hususunda gereğini rica ederim” notuyla okullara duyuruldu. Aylık yaklaşık 2 bin lira olan internet faturalarını ödeyemeyen bazı okulların borçlarının 14 bin liraya ulaştığı öğrenildi.

Projenin istenilen amaca ulaşamamasının ardından yapısal değişikliğe giden MEB, 2017 yılı başında “mal alımı” modelinden “hizmet alımı” modeline geçti. Proje kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin vergi ve benzeri yükümlülüklerde istisna uygulanması kararlaştırılarak projenin işleyişi, iletişim operatörlerine bırakıldı. İletişim operatörlerini devreye sokmak için kasasından 2 milyon 159 bin lira harcayan Bakanlık, internet hizmeti için Türk Telekom’la anlaştı.

Faturalar birikti

Fatih Projesi için altyapı işlemleri tamamlanan okullara Türk Telekom tarafından VPN hizmeti verilmeye başlandı. “TT VPN” adı verilen hizmet için okullara özel indirimler uygulandı ancak birçok okul kullanmadığı internetin faturalarını ödeme güçlüğü ile karşı karşıya kaldı. Firma, ödenmeyen faturalar nedeniyle okullara, “Borç bildirim” mektupları gönderdi. Bildirime rağmen faturalarını ödeyemeyen okulların internetleri kesilerek haklarında icra takibi başlatıldı. Haciz tehdidi ile karşı karşıya kalan okul sayısının artmasıyla harekete geçen MEB, fatura ödemeleri için okullara ödenek aktardı.

Firmadan ‘hatırlatma’ yazısı

Türk Telekom, borçların birikmesi üzerine MEB’e bağlı genel müdürlüklere gönderdiği bilgi notunda, ödeme yapılacak hesap numaralarının yanı sıra ödeme emri belgesi ve illerdeki tahsilat sorumlularının isimlerine yer verdi. Firmanın 13 Haziran tarihli yazısının gerekçesi, “Okul ve kuruluşlarının FATİH Projesi kapsamında şirketimizden aldıkları TT VPN hizmetine ilişkin hizmet ödemelerinin yapılması aşamasında aksama ve hataları en aza indirmek" olarak ifade edildi.

Kamuya milyarlarca yük

MEB’in, “En büyük ve en kapsamlı eğitim hareketi” dediği projenin kamuya yükü milyarlarca lira olmuştu. Başarısızlığın bizzat MEB tarafından tescillenmesinin ardından yani aşamaya geçilmişti. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere tablet yerine klavyeli bilgisayar dağıtılacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “GSM operatörleri ile öğrenci başına 4 dolar gibi bir ücret ile 10 yıllık anlaşma yapacağız” demişti.