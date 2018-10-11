Fay hatlarını tetikledi

Alman medyası Washington Post gazetesi yazarı Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı’nın akıbetinin Ortadoğu’daki fay hatlarını daha da belirginleştirdiğini vurguluyor.

Cemal Kaşıkçı olayı, Alman gazetelerinin yorum konuları arasında yer alıyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluk binasına girdikten sonra kaybolan ve öldürülmüş olmasından şüphelenilen Washington Post gazetesi yazarı Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı’nın akıbetinin Ortadoğu’daki fay hatlarını daha da belirginleştirdiği değerlendirmesinde bulunuyor; “Suudi rejimine cephe alan Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da kaybolması, anlaşmazlıkların eksik olmadığı Ortadoğu için iyi bir haber değil. Kaşıkçı olayı uzun zamandır var olan Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlığı körüklediği gibi ihtilafların yükünü de arttırıyor.

Kaşıkçı Suudi politikalarını eleştiriyordu

İslâm dünyasının liderliği için çekişen iki ülke ayrı saflarda yer alıyor. Suudi Arabistan Müslüman Kardeşleri terör örgütü ilan edip, Katar’a ambargo uyguluyor ve İsrail ile işbirliği yapıyor. Erdoğan Türkiye’si ise Müslüman Kardeşlere yardım ediyor, Katar ile sıkı işbirliği sürdürüyor ve Filistinlilerin haklarına sahip çıkıyor. Suudi Arabistan’ın önde gelen aydınlarından Kaşıkçı giderek artan bir şekilde Suudi Arabistan’ın politikalarını eleştirmekte ve Türkiye’nin görüşlerini savunmaktaydı. Kaşıkçı olayı Ortadoğu’daki tehlikeli fay hatlarını görünür hale getirdi.”

Trump: Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına girmesi sonrasında ortadan kaybolmasına Amerika’dan tepkiler gelmeye devam ediyor. Başkan Donald Trump, Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak Suudiler’le en üst düzeyde görüştüğünü söyledi, “Kötü bir durum” dedi. Başkan Trump, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ben de herkes kadar biliyorum. Suudilerle görüşeceğim” demişti. Trump, Oval Ofis’te gazetecilere bugün yaptığı açıklamada Suudi gazetecinin ortadan kaybolmasını “Kötü bir durum” olarak niteledi. Başkan Trump Suudilerle en üst düzeyde görüştüğünü söyledi ancak bu görüşmeye ilişkin ayrıntı vermedi. Trump ayrıca “Kayıp Suudi gazeteci konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz” dedi.

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