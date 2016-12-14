Fazıl Say konserindeki 'satırlı eylemci' serbest bırakıldı

İzmir'de ünlü piyanist Fazıl Say'ın konser verdiği sanat merkezinin önüne gelip, elinde satırla, "Millet yastayken sizin burada eğlenmeniz ayıp olmuyor mu?" diye bağıran ve uyuşturucudan sabıkalı Ekrem Y., polisteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İzmir'de dün saat 20.00 sıralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'ne elinde satırla gelen 33 yaşındaki Ekrem Y., aralarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da bulunduğu izleyiciler piyanist Fazıl Say'ın konserini izlerken bina önünde, "Millet yastayken sizin burada eğlenmeniz ayıp olmuyor mu" diye bağırdı. Elindeki satırla kapıya vuran camları kıran Ekrem Y.'yi içeri sokmadı. Polisin olay yerine gelmesiyle elindeki satırı yere bırakan Ekrem Y. 'toplumda infial yaratacak hareketlerde bulunduğu' gerekçesiyle gözaltına alındı. Erzurum doğumlu olan Bayraklı Doğançay'da oturan Ekrem Y.'nin polisteki sorgusu sırasında uyuşturucu kullandığı ve uyuşturucudan sabıkalı olduğu belirlendi. Ekrem Y. ifadesinin alınmasının ardından hakkında şikayetçi olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. KOCAOĞLU: KINIYORUM Öte yandan 17 Aralık’ta Almanya'da klasik müziğin Oscarı olarak adlandırılan 'Beethovenpreis' ödülünü almaya hazırlanan Say’ın konseri, İzmirli sanatseverlerden yine çok büyük bir ilgi gördü. konseri izleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, satırlı eylem için “Bu bir eğlence değil! Dünyanın yakından tanıdığı bir sanatçımızın aylar öncesinden planlanmış klasik müzik etkinliği. Saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Türkiye, sanata ve sanatçıya verdiği değer, gösterdiği saygıyla ilerleyecektir. İzmir’in hoşgörü iklimine yakışmayan saldırı girişiminin bir daha yaşanmaması en büyük dileğimizdir" dedi. DHA

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