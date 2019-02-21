Fenerbahçe Rusya'da Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Gazprom Arena'da Zenit ile karşılaştı.
İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda Zenit'e 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Ev sahibi ekip Zenit, 4. dakikada Ozdoyev ile öne geçti. Rus ekip, 37. dakikada Sardar Azmoun'la skoru 2-0'a getirdi.
Mehmet Topal, ceza sahası dışından sol ayağıyla harika bir gol attı. Fenerbahçe 43'te skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Zenit, 76. dakikada Serdar Azmoun'la farkı yeniden ikiye çıkardı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti. Sarı lacivertliler ilk maçı 1-0 kazanmıştı.
CNN Türk