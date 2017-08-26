"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Feryadlara kulaklar kapalı

26 Ağustos 2017, Cumartesi 17:30
Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı iken kızak görev olan müşavirliğe atanan ve son KHK ile ihraç edilen Dr. Muhammet Bozdağ sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin, zincirleme bir ahir zaman fitnesinin tam ortasında olduğuna işaret ederek, “15 Temmuz kalkışma ihanetinden bu yana, ihanet edenlerin arasına bilerek veya bilmeyerek sokulan çok sayıda vatansever Anadolu evlâdı, tıpkı daha önceki Ergenekon kumpasında olduğu gibi, yanlış istihbaratın veya tezgâhın kurbanı yapılmaktadır.” dedi.

İftiraya kurban edilenlerin feryatlarına göz göre göre kulakların kapatıldığını vurgulayan Bozdağ, “Önyargılar zihinleri kuşatmış ve mazlûmların Allah’tan başka bir koruyucularının olmadığı da ayan beyan görülmüştür.” ifadelerini kullandı.

Şantaj mağduruyum

“Ben de bir FETÖ mağduruyum” diyen Bozdağ, “Milletimizin en yüce makamında, bilerek işlenen bir kumpasın ve hiçbir delile dayanmayan kişisel bir kinin kurbanıyım! Bu vatanın evlatlarına hizmet eden bir kardeşiniz olarak, TBMM’nin açıklama yapmamasından kaynaklanan iftiradan kitaplarımı kurtarmak için dâvâ açtım diye öfke duyulan ve ihraç ile cezalandırılan biriyim.” açıklamasında bulundu. “Tövbesi ve affı olmayan bu korkunç kötülüğü, bana şantajlarını kabul etmediğim için yapanları, Rabbimiz eminim ki bir gün derdest edecek ve her birine iftirasının hesabını yüce mahkemede soracaktır.” ifadelerini kullanan Bozdağ, açıklamasında, “Adaletin hakkıyla işlemediği, mazlumların hukuklarını ifade bile edemedikleri, korkunun dağları kuşattığı bir zamandayız. Bu büyük imtihanın mağdurları, tıpkı karanlıkta denize atıldığında Allah’tan başka kurtarıcı olamayacağını kavrayan Yunus aleyhisselamın durumu gibi bir sığınma içinde olmalıdırlar.” ifadelerine yer verdi. 

İstanbul - Haber Merkezi

Muhammet Bozdağ da ihraç edildi

Etiketler: muhammed bozdağ
Okunma Sayısı: 19977
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    180. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    OHAL rejimi çığırından çıktı

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

    Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

    ''Gerçek dışıdır"

    Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

    Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

    Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

    Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

    Feryadlara kulaklar kapalı

    OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

    Cezaevleri yüzde 110 dolu

    AB: Söz verilen para ödensin

    ''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

    Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

    Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

    Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

    Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

    İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
    Genel

    OHAL rejimi çığırından çıktı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz kehaneti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
    Genel

    ''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
    Genel

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Emin Fırat

    Bayram
    Faruk ÇAKIR

    Ayasofya ne zaman gündem olur?
    Yusuf Ali Akbaş

    Bediüzzaman’ın cihad yorumu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.