Feryadlara kulaklar kapalı

Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı iken kızak görev olan müşavirliğe atanan ve son KHK ile ihraç edilen Dr. Muhammet Bozdağ sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin, zincirleme bir ahir zaman fitnesinin tam ortasında olduğuna işaret ederek, “15 Temmuz kalkışma ihanetinden bu yana, ihanet edenlerin arasına bilerek veya bilmeyerek sokulan çok sayıda vatansever Anadolu evlâdı, tıpkı daha önceki Ergenekon kumpasında olduğu gibi, yanlış istihbaratın veya tezgâhın kurbanı yapılmaktadır.” dedi.

İftiraya kurban edilenlerin feryatlarına göz göre göre kulakların kapatıldığını vurgulayan Bozdağ, “Önyargılar zihinleri kuşatmış ve mazlûmların Allah’tan başka bir koruyucularının olmadığı da ayan beyan görülmüştür.” ifadelerini kullandı. Şantaj mağduruyum “Ben de bir FETÖ mağduruyum” diyen Bozdağ, “Milletimizin en yüce makamında, bilerek işlenen bir kumpasın ve hiçbir delile dayanmayan kişisel bir kinin kurbanıyım! Bu vatanın evlatlarına hizmet eden bir kardeşiniz olarak, TBMM’nin açıklama yapmamasından kaynaklanan iftiradan kitaplarımı kurtarmak için dâvâ açtım diye öfke duyulan ve ihraç ile cezalandırılan biriyim.” açıklamasında bulundu. “Tövbesi ve affı olmayan bu korkunç kötülüğü, bana şantajlarını kabul etmediğim için yapanları, Rabbimiz eminim ki bir gün derdest edecek ve her birine iftirasının hesabını yüce mahkemede soracaktır.” ifadelerini kullanan Bozdağ, açıklamasında, “Adaletin hakkıyla işlemediği, mazlumların hukuklarını ifade bile edemedikleri, korkunun dağları kuşattığı bir zamandayız. Bu büyük imtihanın mağdurları, tıpkı karanlıkta denize atıldığında Allah’tan başka kurtarıcı olamayacağını kavrayan Yunus aleyhisselamın durumu gibi bir sığınma içinde olmalıdırlar.” ifadelerine yer verdi. İstanbul - Haber Merkezi Muhammet Bozdağ da ihraç edildi

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