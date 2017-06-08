Fethullah Gülen'in kuzeni hakkında karar

Kocaeli'de, Gülen Hareketi soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Fethullah Gülen'in amcasının oğlu 64 yaşındaki Şemsettin Gülen tahliye edildi.

Kocaeli'de yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında Fethullah Gülen'in amcasının oğlu Şemsettin Gülen geçen yıl Ağustos ayında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Şemsettin Gülen hakkında, haberleşmek için kullandığı programlardan 'Kakao Talk' isimli haberleşme programı kullandığı, evinde ve aracında yapılan aramada Fethullah Gülen'e ait görsel metinler ve ses kayıtları ele geçilirken, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 3. celsesi bugün görüldü.

Duruşmaya, Şemsettin Gülen ve avukatı katıldı. Şemsettin Gülen’in oğlu Abdulhamit Gülen ise duruşmaya, tanık olarak tutuklu bulunduğu Bursa Cezaevi'nden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Şemsettin Gülen, önceki duruşmalarda Fethullah Gülen'in amcasının oğlu olduğunu belirterek, en son 1997 yılında görüştüklerini, mesajlaşma programlarını kullanmadığını, evinde çıkan materyallerin oğlu Abdulhamit Gülen’e ait olduğunu iddia etmişti.

Duruşmaya tanık olarak SEGBİS ile bağlanan Abdulhamit Gülen, "Ben 2016 yılı 23 ya da 24 Temmuz'da eşim ve çocuklarımla Kocaeli’nin Başiskele İlçesi'ndeki ailemin evine geldiğimde babam Eskişehir’de bulunuyordu, annem evdeydi. Telefon geldi Bursa’ya dönmem gerekiyordu. Yanımda bulunan sim kartı ve hafıza kartını bavulumda bulunan pantolon ve kıyafetlerimi, babamın arabasında bulunan içinde ilahiler olan flaş belleği Başiskele’de bıraktım. Benim telefonum çift hatlıydı öğrenciler gereksiz yere arayıp rahatsız etmesinler diye sim kartın birini çıkartıp bırakmıştım. Otobüsle dönecektim kaybolmasınlar diye babamın evine bıraktım. Kasti bir nedeni yoktu" dedi.

Şemsettin Gülen önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "10 aydır cezaevindeyim, yaşım dolayısıyla rahatsızlıklarım var. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Şemsettin Gülen hakkındaki davanın Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Abdulhamit Gülen hakkındaki dava ile bileştirilmesine, mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması talebinin reddine karar vererek, Şemsettin Gülen'in tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.