FETÖ’cü demek ‘hakaret’ sayıldı

CHP Tonya İlçe Başkanı Muhammet Karadeniz, 16 Nisan’daki referandumdan önce düzenlenen bir panelde AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora için “FETÖ’cülüğünü gizleyemezsin. Çocuğun Fetullah Gülen’in okullarında okumadı mı?” dedi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre Cora’nın suç duyurusu üzerine açılan dava sonuçlandı. Tonya Asliye Ceza Mahkemesi, Karadeniz’i 7 bin TL para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

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