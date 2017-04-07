Feyzioğlu'ndan Bozdağ'a: Siyaset değil, Adalet Bakanı gibi davranın

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, kendisi hakkında referandum çalışması yaptığı için eleştiride bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a cevap vererek, “Halk oylamasının baskısını üzerinizde taşıdığınızı biliyoruz, ama bizim özlemimiz nedir biliyor musunuz, adalet bakanı gibi davranan adalet bakanı, siyaset bakanı gibi davranan değil” dedi.

Türkiye Barolar Birliği tarafından, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla program düzenlendi. Açış konuşması yapan Metin Feyzioğlu, “Sayın Feyzioğlu kanuna göre ‘evet’, ‘hayır’ kampanyası yapamaz. Senin işin o değil ki. Sen işine bak. Bu ideolojik duvarları da yıkmaz bizim an vazifemiz” şeklinde konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a da cevap verdi. Bakan Bozdağ’ın açıklamasını okuduğunu ve üzüldüğü söyleyen Metin Feyzioğlu, “Ama Adalet Bakanı olması sebebiyle kısa bir cevabı vermek gerekir. Sayın Bakanı bizi siyaset yapmakla suçlayacağına, HSK’nın 13 üyesinin 6’sının doğrudan iktidar partisi genel başkanı, kalan 7’sinin de büyük çoğunluğu iktidar partisi meclisi grubu tarafından seçileceği hükmünden hakimlerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını nasıl sağlandığını açıklamaya biraz vakit ayırsa sanıyorum Adalet Bakanı gibi davranmış olur.” dedi. İlgili haberi okumak için tıklayınız: Bakan Bozdağ eleştirdi: Kanuna göre 'evet' 'hayır' kampanyası yapamaz DHA

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