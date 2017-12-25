"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Feyzioğlu'ndan KHK tepkisi: İnsanlar sokakta birbirinin kafasına sıkacak

25 Aralık 2017, Pazartesi 08:17
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, KHK ile 15 Temmuz ve sonrasında 'terör' eylemlerine müdahale eden sivillere getirilen yargı dokunulmazlığına ilişkin "İnsanlar sokakta birbirinin kafasına sıkacak" görüşünü dile getirdi.

Feyzioğlu, Resmi Gazete’de 695 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ilgili çektiği videoda değerlendirmelerde bulundu.

'DEHŞETE DÜŞTÜM'

“696 sayılı KHK’yı inceleyince dehşete düştüm” diyen Feyzioğlu, “Ve çok üzüldüm. Akılla savaşın bir sınırı vardır diye düşünürüm. Bir noktada akıllı bağlantıyı yakalayacakalarını umut ederim. Fakat ne yaptıklarını gerçekten anlamıyorum” ifadelerini kullandı.

'MECLİS'E NE GEREK VAR?'

Feyzioğlu, “Meclis’e ne gerek var? Bu KHK’yı çıkaran Cumhurbaşkanına, Başbakana ve bakanlara soruyorum. 15 Temmuz’da bu millet Meclis’i niye korudu?” diye sordu.

'BU MİLLET CANIYLA NEYİ KORUDU?'

Çıkarılan KHK maddelerinin OHAL’le ilgisi olmadığını söyleyen Feyzioğlu, “Kapalı kapılar ardında, Saraylarınızda yasa çıkartacaksanız bu millet canıyla neyi korudu?” diye sordu.

SİVİLLERE YARGI MUAFİYETİNE TEPKİ

Metin Feyzioğlu, 696 sayılı KHK'da yer alan 'darbe girişimi ve girişimin devamı niteliğindeki eylemler'e müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğu doğmayacağı' şeklinde hüküm için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

'DERHAL GERİ ÇEKİN'

'Darbe girişimi ve girişimin devamı niteliğindeki eylemler' olduğuna kimin karar vereceğini soran Feyzioğlu şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar sokakta birbirinin kafasına sıkacak. Siz bunu nasıl önlersiniz? Sizin herhalde istediğiniz bu değil Sayın Cumhurbaşkanı. Siz yurttaşlarınızın birbirinizi vurmasını teşvik etmiyorsunuz herhalde. Dehşet içindeyim. Bunu derhal geri çekin. Kabile devletlerinde olmaz bu. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Ne yapmak istiyorsunuz? Bunun altına imzası olanlar ne yapmak istiyorsunuz? Bunu kabul edemeyiz çok tehlikeli bir maddedir.”

Okunma Sayısı: 426
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    300. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AKP'de bedava kömür krizi

    Valilik, HES'i protesto etmeyi yasakladı

    Feyzioğlu'ndan KHK tepkisi: İnsanlar sokakta birbirinin kafasına sıkacak

    Akşener'den 'iç savaş' uyarısı

    Türkiye'nin konuştuğu an... Koruma zaafiyeti mi var?

    Tehlike, sosyal medyada kendisini gösterdi bile

    Yeni KHK’de iç savaş maddesi

    AKP anketinde ilk kez sıra değişti

    Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak

    İstanbul'un büyük bölümü susuz kaldı

    Almanya’da terör davaları beş kat arttı

    Çalışma Bakanı, taşeron düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı

    İstemezlerse askere gitmeyecekler

    Çiftlik Bank'a ikinci şok!

    Bir dönemin 'kahraman kaymakamı' da ihraç edildi

    Zarrab'a ödül veren Bakan: Bunlar konuşulmaması gereken şeyler

    'Tek tip' Guantanamo'da yaşam tarzı!

    Taşeron işçiler için şartlar belli oldu

    Tek tip kıyafet zorunlu oldu

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Migros ve Carrefour'dan Yeni Asya alınmaz mı?
    Mağdur Kürsüsü

    Öfke ile hareket edilerek yavrularımızın geleceği karartıldı
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hukuk sistemi âdil işlemezse...
    Genel

    Tehlike, sosyal medyada kendisini gösterdi bile
    Ali FERŞADOĞLU

    Tesettür, cübbe-sarık ve takke -1
    Yeni Asya'dan Size

    2017: Dolu dolu bir yılı uğurlarken
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Zübeyir Gündüzalp’in ders usûlü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    AKP'de bedava kömür krizi
    M. Said ZEKİ

    Hukukun abc’si ve Kur’an’ın 4 esasından biri: Adalet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.