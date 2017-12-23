Feyzioğlu'ndan 'Mor Beyin' uyarısı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, geçmişte 'morbeyin.com'dan namaz saati gibi aplikasyonları indirenlerin ByLock şüphelisi durumuna düştüğünü belirterek, "11 bin kişi bu sebeple şüpheli konumuna düşmüş. Sayı korkunç ve bunların çok büyük bir kısmı tutuklu" dedi.

'Mor Beyin' aplikasyonu nedeniyle binlerce kişinin mağdur olduğunu söyleyen Feyzioğlu, bu konuda Yargıtay kararını hatırlatarak ilgili mahkemeler ve savcılıklara "Yargıtay kararına ciddi yaklaşın" önerisinde bulundu.

Feyzioğlu, "Ekim 2017'ye kadar bilinmeyen bir olay tespit edildi. FETÖ bir program geliştirmiş 'Mor Beyin' diye, morbeyin.com. Bunun altına çeşitli aplikasyonlar yerleştirmiş. Namaz saatini sorduğunuz bir aplikasyon, ikinci el araba aldığınız bir aplikasyon, Türkçe-İngilizce bir sözlük aplikasyonu, bir müzik aplikasyonu… FETÖ ile hiç alakanız yok, oraya girdiğinizde sizi ByLock'un yurtdışındaki sunucusuna 1 piksellik basit bir şey indirerek yönlendirmiş ve 1-2 saniye telefonunuz ByLock ile bağlanmış görünüyor" dedi.

Mahkemelerin çok hızlı davranması gerektiğini söyleyen Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi bu aplikasyonun kullanıldığı ortaya çıkınca Yargıtayımız da çok güzel bir karar verdi. Dedi ki; sadece bir bağlantı kurmak yetmez, kullanıcı kimliği alması gerekir ve mesaj içeriklerini görmeliyim. Yani mesajlaşmadıysa, telefonuna da indirmediyse olmaz dedi. 11 bin kişi bu sebeple şüpheli konumuna düşmüş. Sayı korkunç ve bunların çok büyük bir kısmı tutuklu. Gerçek suçlular, bu mağduriyetlerin arkasına saklanıp, mağdurların çığlıklarıyla aklanmaya çalışıyor. Mahkemelerin çok hızlı davranması lazım bunları ayıklamak için. Savcılıkların da bundan sonra çok ciddi yaklaşması lazım. Yani hiçbir şeyden, kimseden korkmadan Yargıtay'ın kararını yüklenmesi gerekiyor."