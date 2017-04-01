''Fezlekeme sonradan eklenen bir madde ile tutuklandım''

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 31 Ocak 2017 tarihinden beri tutuklu olan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Bilgen, TBMM Başkanlığına başvurarak, TBMM’ye gönderilen fezlekelerde olmayan bir maddenin, fezlekesine sonradan eklenmesi sonucunda tutuklandığını iddia ederek, Meclis Başkanlığı’ndan hukukî mütalaa istedi.

Dilekçesinde, 20 Mayıs 2016 tarihinde kabul edilerek 8 Haziran 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6718 sayılı değişiklikle Anayasa’ya geçici 20’nci Madde eklenerek milletvekili yargılamasında yeni bir düzenleme gerçekleştirildiğini belirten HDP’li Bilgen dilekçenin devamında şöyle dedi: “Düzenlemeye göre gönderilen fezlekeler ile yargılama süreçleri başlamıştır. Benimle ilgili gönderilen fezlekelerde TCK 214/1 ve 2911 sayılı yasalara aykırılık iddiaları bulunmaktadır. TBMM’ye gönderilen fezlekelerde yer almamasına rağmen TCK 314/2 maddesi, sonradan iddianameye eklenerek tutuklanmış bulunmaktayım. Bu durum TBMM’de kabul edilen düzenlemeye ve Anayasa’nın ilgili maddelerine açıkça aykırıdır. Bu tutumun, hakkında fezleke hazırlanan tüm milletvekilleri için doğuracağı sorun ciddi bir kaosa neden olacaktır.” DHA

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