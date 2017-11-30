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30 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

FİFTY-FİFTY teklif etti

30 Kasım 2017, Perşembe 17:10
ABD’de savcı ile anlaşarak İran’a yaptırımları ihlal ettiğini anlatan Rıza sarraf, Zafer Çağlayan’ın İran işlerindeki kârı yüzde 50-50 paylaşmayı TEKLİF ETTİĞİNİ öne sürdü. “Toplamda ona 45-50 milyon euro kadar rüşvet ödemişimdir” diyen sarraf, kendisine yöneltilen 7 suçlamayı da kabul etti.

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı ve tutuklu yargılandığı davada tanık olmayı kabul eden Türk ve İranlı iş adamı Rıza Sarraf, Amerikalı gazeteci Pete Brush‘ın mahkeme salonundan aktardığına göre, Zafer Çağlayan’ın İran işlerindeki kârı yüzde 50-50 paylaşmayı önerdiğini öne sürerek, “Toplamda ona 45-50 milyon euro kadar rüşvet ödemişimdir. Öteki para cinslerini hiç saymıyorum” iddiasında bulundu. Sarraf, duruşma salonuna uzun kollu gri bir gömlek ve üzerine koyu renkli bir cezaevi giysisi ile kelepçeli olarak getirildi. Elini kaldırarak doğru ifade vereceğine dair yemin eden Sarraf’a ilk olarak savcılık makamı tarafından kişisel sorular yöneltildi. Duruşmada Süleyman Aslan ile Rıza Sarraf arasında olduğu iddia edilen bir telefon tapesinin de dökümü okundu. “Süleyman Aslan seni geri çevirince neden Zafer Çağlayan ile irtibata geçtin” sorusunu cevaplayan Sarraf, “Çünkü o ekonomi bakanıydı.” cevabını verdi. “Eşim Türkiye’de ünlü bir sanatçı. Her zaman kamuoyu önünde olan bir insandım” diyen Sarraf, Halkbank’ın aslında önce kendisiyle çalışmak istemediğini, genel müdür Süleyman Aslan’ın kendisine “fazla ünlü” olduğunu söylediğini belirterek, “Altın ticareti yapmak için fazla popülersin” dediğini iddia etti. 

Cezaevinde rüşvet verdiğini kabul etti

Hapishanedeyken hücresine alkol sokmak ve cep telefonu kullanmak için gardiyana rüşvet verdiğini de belirten Sarraf, suçlarını kabul ettiği için savcılığın mahkemeye “5K1” mektubu yazacağını ifade etti. Sarraf, savcılığın mektubunda kendisinin “işlediği suçlar, ABD’ye yaptığı yardımlar, iyi ve kötü her şeyin yer alacağını” söyledi. Türkiye’yle bir takas ihtimali için avukatlar tuttuğunu da dile getiren Sarraf, bu girişim başarısız olunca tanıklık yapmayı kabul ettiğini kaydetti.

Egemen Bağış aracı oldu

Reuters’ın aktardığına göre ise, mahkeme salonunda eski AB bakanı Egemen Bağış’ın fotoğrafı gösterilen Zarrab, Aktif Bank’ta hesap açmak için ilk girişiminin başarısız olmasının ardından Egemen Bağış’ın aracı olarak Aktif Bank CEO’su ile Zarrab arasında görüşme ayarladığını belirtti. 

Halkbank: İhlâl yok 

Halkbank’tan Reza Zarrab’ın iddialarıyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferlerinin açık, şeffaf ve sistem üzerinde ilgili otoritelerce izlenebileceği belirtildi. Açıklamada, “Bankamızca, herhangi bir ülkeyle ilgili olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz bir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz transfer işlemi gerçekleştirilmemiştir. İddia edildiği şekilde yaptırımlara konu işlemlerde yaptırımların aşılması amacına yönelik sistematik ve bilinçli bir ihlal söz konusu olmayıp yasaklı tarafların ve malların ihracına aracılık edilmemiştir.” ifadeleri yer aldı.

Etiketler: reza zarrab
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