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28 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Fikir ayrılığı düşmanlık olmasın

28 Mart 2018, Çarşamba
Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen konferansta konuşan gazetemiz yazarı Süleyman Kösmene, “Kardeşini sev, affet. Fikir ihtilafı var diye birbirimize düşmanlık etmek yanlış” diye konuştu.

Bediüzzaman Hazretleri’nin vefatının 58. Yılı münasebetiyle Bursa’nın İnegöl ilçesinde, “Risale-i Nur’a Göre Hukukun Üstünlüğü ve Adalet Ekseninde İslâm Kardeşliği ve Dünya Barışı” konulu bir konferans veren gazetemiz yazarı Süleyman Kösmene, mü’minlerin kardeş olduğunu belirterek, “Kardeşini sev, affet. Fikir ihtilâfı var diye birbirimize düşmanlık etmek yanlış. ‘Sen de benim gibi düşün’ deme yetkimiz var, ama ‘yalnız benim gibi düşünmelisin’ demeye yetkimiz yok. ‘Benim mesleğim haktır’ diyebilirim ama ‘hak yalnız benim mesleğimdir’ diyemem. Allah için merhamet etmek gerek, haset etmemek kin ve nefret tutmamak lâzım. Kardeşlerimizle aramızda kırgınlıklar olabilir, ama en fazla 3 gün küs kalmaya müsaade var. İhtilâfı ancak müsbet hareketle çözebilirsin. Dinimize göre su-i zan yasak. Kardeşlerimiz hakkında iyi düşünüp, affetmeyi düstur edinmek gerek” diye konuştu. Aynı anne babadan olan bir fıtrî kardeşliğin var olduğunu, bir de dinin emrettiği İslâm kardeşliği olduğunu hatırlatan Kösmene, “Kur’ân’ın emrine uymak suretiyle 1 buçuk milyar kardeşimiz var. Bu kardeşlerimize sahip çıkmayı kuran emrediyor. Üstad Hazretleri Uhuvvet bahsinde, bu kardeşliğin nasıl olması gerektiğini söylüyor.” ifadelerini kullandı.

‘Üstad çağımızın 6 hastalığı olduğunu söylüyor’

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin 100 sene sonra gelecek olan nesille konuştuğunu belirterek, “Üstad Hazretleri çağımızın 6 hastalığı olduğunu bize söylüyor. Bunlar, yeisin (ümitsizliğin) içimizde hayat bulup dirilmesi, sıdkın hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi, adavete muhabbet, ehl-i imanı birbirine bağlayan nurânî rabıtaları bilmemek, çeşit çeşit sârî hastalıklar gibi intişar eden istibdad, menfaat-i şahsiyesine himmeti hasretmek... Bu hastalıkları çözemezsek yerimizde sayarız diyor. Bu hastalıkları çözüme kavuşturursak refaha ereriz” diye konuştu. Sani Konukoğlu salonunda gerçekleştirilen konferans öncesinde, Hafız Abdullah Aksu tarafından Kur’ân okundu. Yeni Asya İnegöl temsilcisi Beytullah Kurtoğlu ve Bursa Yeni Asya Derneği Başkanı Ramazan Oruç’un açılış konuşmasını yaptığı programda, katılımcılardan İhsan Yıldırım da bir şiir okudu. Program sonunda yazarımız Süleyman Kösmene kitaplarını imzalayarak soruları cevapladı.

HABER: ELİF NUR DUMAN - BURSA

Etiketler: bediüzzaman, risale-i nur
Okunma Sayısı: 196
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