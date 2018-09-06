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“Filistin, her birimizin yüreğinin bir parçasıdır”

06 Eylül 2018, Perşembe 23:22
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Biz Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz inşallah. Filistin bizim her birimizin yüreğinin bir parçasıdır.” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Erbaş, Gazze İslâm Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nasreddin el-Mezaini ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erbaş, el-Mezaini ve beraberindeki heyete eğitim alanında yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Mescid-i Aksa’da, Kudüs’te, Gazze’de yaşayan Müslümanlar için “Bizim adımıza orada nöbet tutan kardeşlerimiz.” ifadesini kullanan Erbaş, “Müslümanların her zaman birbirine destekçi ve yardımcı olması gerekiyor. Biz Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz inşallah. Filistin bizim her birimizin yüreğinin bir parçasıdır.” şeklinde konuştu. Gazze İslâm Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı el-Mezaini ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gazze’deki ambargo dolayısıyla öğrencilerin de büyük sıkıntılar yaşadıklarına dikkati çeken el-Mezaini, bursların yoksul öğrencilerin eğitimlerini devam ettirmesi için önemli olduğunu belirtti.

AA

Etiketler: filistin, diyanet, ali erbaş
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