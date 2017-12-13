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13 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Filistin'i İslam Birliği kurtarır

13 Aralık 2017, Çarşamba
İsrail’in Gazze ablukasını 5 defa kıran eski İngiliz İşçi Partisi vekili George Galloway, özgür Kudüs’ün yolunun Müslümanların birliğinden geçtiğini söyledi.

İsrail’in Gazze ablukasını 5 defa kıran eski İngiliz İşçi Partisi vekili George Galloway ABD’nin Kudüs kararını değerlendirdi. Bugüne kadar ‘İslam dünyası’ diye bir şey görmediğini söyleyen Galloway, özgür Kudüs’ün yolunun Müslümanların birliğinden geçtiğine işaret etti. Star’a açıklamalar yapan Galloway şunları söyledi; Trump ülkesinde, Rusya’nın ABD seçimlerine kendi lehine müdahale ettiği iddialarıyla uğraşıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da ülkesinde büyük bir yolsuzluk soruşturmasıyla karşı karşıya. Birbirlerinin ellerini tutarak bu sorunu aşmaya çalıştılar. 

Yahudilerden nefret eden bir topluluk

Evanjelistler yüzde 100 etkili. ABD’de 50 milyona varan bir nüfusa sahip evanjelistler, İsrail’i seven ancak Yahudilerden nefret eden bir topluluk. Dünyanın sonunu getirmek için çabalayan evanjelistler, Hz. İsa’nın kurtarıcı olarak dünyaya Filistin’den geleceğine inanıyor. Buna göre İsa bugünkü Filistin topraklarında dünyaya geri dönecek ve Hristiyanlığı kabul etmeyen Yahudileri öldürecek. Filistin’de Hristiyanların olduğunu ve onların İsrail’in güçlenmesiyle acı çekeceğini bilseler de Kilise liderleri kaosu tırmandırıyor. Başkan ise, Kudüs kışkırtmasıyla aşırı sağı güçlendirerek kendisine bir taban oluşturuyor.

Müslümanlar birbirini öldürmekten vazgeçmeli

Avrupa hükümetleri aslında sessiz destek veriyor. İngiltere’den ise hiçbir şey beklememek gerek. Zira, Kudüs’ün oy olarak bir karşılığı yok. Burada kritik olan Müslümanların ne yapacağı. Çözüm sadece İslam dünyasının kendisinden gelebilir. Özgür Filistin, İslam dünyasının birleşirse kurulabilir. Bu da ancak gerçek anlamda bir İslam dünyası olursa gerçekleşir. Bugüne kadar bir İslam dünyası görmedim, ümmet denilebilecek bir şek yok ortada şu an. Müslümanlar Cakarta’dan Fas’a kadar birbirini öldürmekten vazgeçmezse iş işten geçmiş olacak. 

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