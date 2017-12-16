Filistinli engelli şehit İbrahim Ebu Süreyya ebediyete dualarla uğurlandı

Gazze'de İsrail askerlerinin gösterilere müdahalesi sırasında şehit olan Filistinli engelli İbrahim Ebu Süreyya (29) ile Yasir Sukker için binlerce kişinin katıldığı cenaze törenleri düzenlendi.

Gazze Şeridi'nde, İsrail askerlerinin gösterilere müdahalesi sırasında şehit olan 2 Filistinli için geniş katılımlı cenaze törenleri düzenlendi.

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İsrail'in 2008'de Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında iki bacağını kaybetmesine rağmen katıldığı Kudüs'e destek gösterilerinde şehit olan Filistinli İbrahim Ebu Süreyya (29) ile Yasir Sukker (23), binlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından Gazze'de toprağa verildi.

Cenaze törenine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Filistinli grupların yöneticileri de katıldı.

Heniyye, Ebu Süreyya'nın cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Şehit düşen Ebu Süreyya'dan cihat ve direniş yükümlülüğü kalkmıştı, ancak o safların önüne geçerek çatışma hattına ulaştı." dedi.

Ebu Süreyya'nın herkes için bir delil olduğunu belirten Heniyye, "Filistin halkı ABD yönetiminin Kudüs hakkında aldığı kararı geçersiz kılmak ve bu kutsal kent için savaşıyor. Terör, işgalcinin (İsrail) kendisidir. Halkımız ise özgürlük istiyor." diye konuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerinin Gazze'nin sınır bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde Yasir Sukker (23) ve İbrahim Ebu Süreyya'nın (29) şehit olduğunu, 5'i ağır 82 kişinin de yaralandığını" belirtmişti.

Kudra, Ebu Süreyya'nın İsrail'in 2008'deki hava saldırılarında iki bacağını kaybeden engelli bir vatandaş olduğunu kaydetmişti.