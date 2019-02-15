Filtresiz santrale izin çıkmadı

Termik santrallerin bulunduğu illerdeki yerel grupların başlattığı kampanyada, 60 binden fazla kişinin temiz hava hakkı talebi TBMM’de karşılık buldu. Torba Yasa’daki 45’inci madde geri çekildi.

Torba Yasa Tasarısı’nın 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 8. Maddesi’ni yeniden düzenleyen 45. maddesi, sivil toplum kuruluşlarının ve muhalefetin baskısıyla kanun metninden çıkarıldı. DW’de yer alan Pelin Ünker’in haberine gore, söz konusu madde Meclis’te grubu bulunan AKP, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti’nin ortak önergesi ile geri çekildi.

Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta görüşülen Maden Kanunu ve Bazı Kanunlar Hakkında değişiklik öngören Torba Yasa Tasarısı tasarısı, baca gazı filtresi olmadan çalışan kömürlü termik santrallerin faaliyetini sürdürmesine izin veren bir madde de içeriyordu. Madde 45’e göre Çanakkale, Kahramanmaraş, Karabük, Kütahya, Manisa, Sivas, Şırnak ve Zonguldak’ta bulunan 10 santrale 2021 yılının sonuna kadar filtresiz çalışma muafiyeti sağlanacaktı. Buna göre, yasal sınırların üzerinde kirletici salan eski termik santraller, 2021 sonuna kadar yasal olarak faaliyetine devam edebilecekti. Yasa maddesinin kanun metninden çıkarılmasıyla birlikte söz konusu santraller Aralık 2019’a kadar çevre yatırımlarını tamamlamak zorunda kalacak.

Temiz hava hakkı talebi 60 bin imza toplanmıştı

Yasa teklifinin geri çekilmesi için Change.org üzerinden 60 bin imza toplanmıştı. Termik santrallerin bulunduğu illerdeki yerel grupların başlattığı kampanya ile 60 bin insanın temiz hava hakkı talebi TBMM’de karşılık buldu. Yasa teklifine tepki gösteren çevre ve sağlık kuruluşları da ortak bir bildiri hazırlayarak milletvekillerinden Madde 45’i oylamada kabul etmemelerini istemişti. Temiz Hava Hakkı Platformu, kararın ardından yaptığı açıklamada, hava kirliliği ile mücadelede önemli bir adım atıldığını vurguluyor. Platform “Madde 45’in yeniden gündeme gelmemesi gerektiğinin” altını çiziyor.

Akciğer ve kalp hastalıkları

İstanbul Tabip Odası Halk Sağlığı Kolu Uzmanı Nilay Etiler, yaptığı açıklamada, kararın sevindirici olduğunu belirterek, sürecin takipçisi olacaklarına dikkat çekiyor. Termik santrallerin kapatılıp daha temiz enerji biçimlerinin gündeme gelmesi gerektiğine işaret eden Etiler, termik santrallerin hava kirliliğine ve insan sağlığına etkisini şöyle anlatıyor: “Türkiye’nin pek çok ilinde hava kirlilik düzeyi artıyor. Bunda termik santrallerin de ciddi payı var. Termik santrallerin neden olduğu kirlilik nedeniyle alerjik hastalıklar, solunum hastalıkları, astım hastalıkları başvurularında artışlar oluyor ve ölüm oranları artıyor.”