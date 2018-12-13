Fırat’ın Doğusu tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Savunma Sanayii Zirvesi’ndeki, “Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağız” sözleri ABD ile polemik meydana getirdi.

ABD, Türkiye’nin birkaç gün içinde Suriye’nin kuzeyindeki Halk Savunma Birlikleri’ne (YPG) yönelik başlatmayı planladığı operasyon konusunda Ankara’yı ikaz etti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’nin kuzeyinde tek taraflı herhangi bir askerî harekâtın ABD’nin Suriye’de IŞİD’e karşı savaşan askerlerini tehlikeye atacağı gerekçesiyle “endişe verici” ve “kabul edilemez” bulunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamasında, Fırat Nehri’nin doğusunda YPG’ye yönelik bir operasyonun birkaç gün için başlayacağını duyurmuştu. Erdoğan, hedefin Suriye’nin kuzeyindeki Amerikan askerleri olmadığını da kaydetmişti. Erdoğan önceki günkü Türk Savunma Sanayii Zirvesi’ndeki konuşmasında şunları söylemişti: “Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağız. “Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır. Suriye’nin güvenli hale getirdiğimiz gibi Fırat’ın doğusunu da huzurlu ve yaşanabilir yerlere dönüştürme konusunda kararlıyız.”

‘Bir gece ansızın gelebiliriz’e ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Ekim’de Isparta’da yaptığı konuşmada “Irak’ta hemen yanı başımızda oynanan oyunu bozduk, Suriye’de sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib operasyonlarıyla bozduk. İnşallah çok yakında bugün burada brövelerini takan komandolarımızın da desteğiyle Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz. Sınırımızın dışındaki teröristler de rahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerini kullanmıştı.

KİM, NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından sonra çeşitli kesimlerden konuya dair tepkiler ve eleştiriler geldi. Değerlendirmeler özetle şöyle:

Endişe kaynağı

Pentagon Sözcüsü Sean Robertson: “Suriye’nin kuzeydoğusunda özellikle de ABD askerlerinin bulunduğu veya yakınlarında olduğu bölgelere yönelik herhangi bir tarafça yapılacak tek taraflı bir askerî harekât büyük bir endişe kaynağıdır. IŞİD’in bu kritik noktada yeniden nefes almasına izin vermemeliyiz ve veremeyiz. Yoksa koalisyon ortaklarımızla elde ettiğimiz önemli kazanımları tehlikeye atarız ve IŞİD’in yeniden canlanması ihtimali doğar.”

Göz yumamayız

MillÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Yapılan son açıklamalar gerçekten bölgedeki istikrarın daha da istikrarsız hâle gelmesine sebep olacak. Hele hele teröristlerin eğitilmesinin ve donatılmasının kabul edilmesinin mümkün olmadığını da her zaman olduğu gibi burada bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum. Ülkemizin ve milletimizin karada, denizde, havada uluslar arası hukuktan doğan bütün haklarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azimle kararlılıkta koruduk, korumaya devam edeceğiz. Fırat’ın doğusu dahil, Türkiye’nin güneyinde, Suriye’nin kuzeyinde herhangi bir şekilde bir terör koridoru olmasına izin vermemiz, göz yummamız asla söz konusu değildir.”

IŞİD’in yararına

YPG Sözcüsü Nuri Mahmud: “Türkiye’nin tehditleri güçlerimizin, bu kez Hajin şehrinde, teröristlere karşı kazanımlar elde ettiği zamana rastlıyor. Suriye’nin kuzeyine yönelik muhtemel bir saldırının Hajin savaşına doğrudan etkisi olacaktır. Orada savaşanlar, evlerini ve ailelerini korumak için geri dönecektir” dedi.

YPG’nin de aralarında yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD’i 10 Eylül’de Fırat’ın doğusunda, Irak sınırı yakınlarında yer alan Hajin’den çıkarmak için operasyon başlatmıştı.

Süleyman Şah Türbesi için

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan ise, harekâtın amaçları arasında Süleyman Şah Türbesi’nin eski yerine taşınması olduğunu iddia ederek, “Fırat’ın doğusu, çok geniş bir kavram.. Nereden başlanacak nereye kadar gidilebilecek? ABD askerî ile çatışma olasılığımız ne? (...) Ankara buna mahalli seçimlere kadar sürebilecek sınırlı bir operasyon gözü ile bakıyor. Afrin benzetmesi yapılıyor, ‘Afrin’e de varılan mutabakat çerçevesinde saha boşaltılmış ve karşılaşılabilecek en az sorunla girmiştik’ deniyor.” ifadelerini kullandı.