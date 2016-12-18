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Fırat Kalkanı 117. gününde: 217 hedef etkisiz hale getirildi

18 Aralık 2016, Pazar 12:06
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü IŞİD'e ait aralarında silah depolarının da bulunduğu 217 hedef etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 117'nci gününde, terör örgütü IŞİD'a ait 160 hedef, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla Bab, Bzagah, Zammar, Suflaniyah ve Kabr al Mukri bölgelerine düzenlenen harekatlarda ise aralarında silah depolarının bulunduğu 57 hedef imha edildi.

Kamu binalarına saklanıyorlar

Yoğun çatışmalar sırasında terör örgütü IŞİD'in El Bab ve çevresindeki tank, zırhlı ve silahlı araçla silahlı unsurlarını okul, hastane, cami gibi kamu binalarına veya bunların çevresine gizlemeye çalıştıkları belirlendi. 

Teslim olan teröristler ise bu binaların çevresinde kamerayla çekim yapıldığını, buraların vurulması durumunda o anların terör örgütü tarafından kaydedilmesinin amaçlandığını belirtti. Bunun gerçekleşmesi durumunda terör örgütü IŞİD'ın bu görüntüleri uluslararası arenada kullanmayı planladıkları yine teslim olan teröristlerin itiraflarında yer aldı. Teröristler söz konusu kamu binalarının kendi elemanlarınca kullanıldığını da itiraf etti.

Sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınıyor

Öte yandan TSK, bölgedeki sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar, El Bab başta olmak üzere çatışmaların sürdüğü bölgelerdeki sivil halkın terör örgütü IŞİD üyelerinden uzağa ve korunaklı bölgelere gitmeleri yönünde çok sayıda Arapça bildiri attı.

AA

Etiketler: fırat kalkanı, ışid, operasyon, tsk
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