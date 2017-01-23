Fırat Kalkanı 153. gününde: TSK'dan operasyonlar hakkında açıklama

Türk Silahı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 153. gününde, 194 IŞİD terör örgütü hedefi vuruldu, 65 terörist etkisiz hale getirildi.

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