Fırat Kalkanı Harekatı'nda 161. gün

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 161'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 231 hedef vuruldu, 30 terörist etkisiz hale getirildi.

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