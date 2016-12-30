Fırat Kalkanı kapsamında öldürülen IŞİD'li ve PYD'li sayısı açıklandı

30 Aralık 2016, Cuma 11:06
Türk Silahlı Kuvvetleri’nce, Fırat Kalkanı operasyonunun başlangıcından bugüne IŞİD mensubu 1294, PYD mensubu 306 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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