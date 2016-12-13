Fırat Kalkanı'na misilleme için gelmişler!

Suriye'den, Fırat Kalkanı harekatına karşı misilleme amacıyla sansasyonel eylem yapmak için yasa dışı yollarla yüklü miktarda parayla birlikte Türkiye'ye geçen IŞİD üyesi 3 terörist, Şanlıurfa'da bir otele düzenlenen operasyonla yakalandı.

Teröristler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışma sonucunda terör örgütü IŞİD üyeleri Suriye uyruklu Ahmed Alwari, Muhammed Akıli ve Abdullah Aldaham'ın yasa dışı yollarla Şanlıurfa'ya geldiklerini ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na karşı bombalı sansasyonel eylem yapacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, teröristlerin kaldığı otele operasyon düzenledi. Otel odasında Ahmed Alwari, Muhammed Akıli ve Abdullah Aldaham'ı gözaltına alan polis, yanlarındaki sırt çantasında ise 2 tabanca, 13 mermi, 8 bin 426 dolar, 8 bin 300 Türk Lirası ve 4 bin 610 Euro para ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve paralara el konulurken, teröristlerin paralarla patlayıcı satın alıp yurdun çeşitli kentlerinde bombalı eylem yapacakları belirtildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA

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