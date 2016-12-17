Fırat Kalkanı'nda 3 Türk askeri yaralandı

Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü IŞİD'in El Bab bölgesinde düzenlediği saldırıda yaralanan 3 Türk askeri ile 1 ÖSO mensubu Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 116 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'a ilerleyen Özgür Suriye Ordusu mensuplarına destek veren Türk askerlerine, terör örgütü IŞİD unsurları tarafından saldırı düzenlendi. Nasıl gerçekleştirildiği bilinmeyen saldırıda yaralanan 3 Türk askeri ile 1 ÖSO mensubu, araçlarla sınır hattına getirildi ve ardından hazır bekleyen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA

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