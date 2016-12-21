Fırat Kalkanı'nda 6 askerimiz yaralandı

Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde yaralanan 6 Türk askeri, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından 120 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'a ilerleyen Özgür Suriye Ordusu mensuplarına destek veren 6 Türk askeri, henüz bilinmeyen nedenle yaralandı. Yaralanan askerler araçlarla sınır hattına getirildi ve hazır bekleyen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA

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