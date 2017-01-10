Fırat Kalkanı'nda kaybolan astsubaylardan acı haber geldi!

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 98'nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile irtibatı kesilen 2 askerden biri olan ve 1,5 aydır kendisinden haber alınamayan Çanakkaleli Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu'nun 98'nci gününde kaybolan ve kendisinden 1,5 aydır haber alınamayan Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu öğrenildi. Acılı haberi, Çanakkale Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi'nde oturan ailesine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Erten ve Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel verdi. Haberin ardından baba ocağı derin bir sessizliğe büründü. Yoğun kar yağışına rağmen şehidin yakınları ve arkadaşları da ailenin acısına ortak olmak için eve geldi.

Evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletilirken, acılı haberi alan baba Ramazan Kaşıkçı fenalaşınca ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit evine ise dev Türk bayrağı asıldı.

Bu arada en son bayramda ailesi ve yakınlarıyla görüştüğü öğrenilen şehit Kaşıkçı'nın cenazesinin Kilis'e getirildiği öğrenildi.

Astsubay Muhammed Duran Keskin de şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekâtı'nda yaklaşık 1,5 ay önce kaybolan Adanalı Astsubay Muhammed Duran Keskin'in şehit olduğu haberi, ailesine verildi.

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 29 Kasım 2016 Salı günü kaybolan Astsubay Muhammed Duran Keskin'in şehit düştüğü öğrenildi. Keskin'in şehadet haberi, merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde oturan annesi Elif Keskin'e verildi. Acı haber karşısında yıkılan Elif Keskin'e hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Yaklaşık bir yıl önce kendisi gibi astsubay olan Gökçe Keskin ile evlenen Muhammed Duran Keskin'in, ne zaman, nerede ve nasıl şehit düştüğü bilgisi ise açıklanmadı.

Şehit Astsubay Muhammed Duran Keskin'in cenazesinin sabah saatlerinde havayoluyla Adana'ya getirileceği ve öğle namazına müteakiben yapılacak törenle defnedileceği belirtildi.

Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlandı

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen 29 Kasım tarihinde irtibat kesilen ve terör örgütü DEAŞ unsurlarınca şehit edildiği belirlenen Jandarma Astsubaylar Kıvanç Kaşıkçı ve Duran Keskin'in cenazeleri Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonda 29 Kasım tarihinde astsubaylar Kıvanç Kaşıkçı ve Duran Keskin ile irtibat kesildi. TSK'nın da irtibatın kesildiğini duyurduğu 2 astsubay, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca şehit edildi.

CENAZELERİ BULUNDU

Sürdürülen harekat kapsamında dün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen bölgede yapılan incelemede, şehit astsubayların cenazelerine ulaşıldı. Astsubaylar Kaşıkçı ve Keskin'in cenazeleri askeri helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Şehit astsubayların burada yapılan otopsilerinin ardından cenazeleri tören için Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Burada şehitler için düzenlenen törene Gaziantep Vali Vekili Aladdin Serdar Polat, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, askerler ve protokol üyeleri katıldı.

Havalimanında düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla şehit astsubay Kaşıkçı'nın cenazesi Çanakkale'ye, Keskin'in cenazesi ise Adana'ya gönderildi.

Geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan ve 140'ıncı gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan asker sayısı 49'a yükseldi.