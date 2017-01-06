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6 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Fırat Kalkanı'nda yaralanan Astsubay Erdoğan'dan acı haber!

06 Ocak 2017, Cuma 17:44
Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın geçen 21 Aralık'ta El Bab bölgesinde düzenlediği saldırıda yaralanan Astsubay Üstçavuş 33 yaşındaki Selçuk Erdoğan, bugün Gaziantep'te tedaviye alındığı hastanede şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de 136 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında geçen 21 Aralık'ta, terör örgütü DEAŞ militanlarının El Bab bölgesinde düzenlendiği ve 16 askerin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanarak Gaziantep Doktor Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan, bugün öğleden sonra yaşam mücadelesini yitirip şehit oldu. 

3 ay önce evlendiği belirtilen ve Tunceli nüfusuna kayıtlı olan şehit Selçuk Erdoğan'ın cenazesi, Gaziantep'teki işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesinin oturduğu Amasya'nın Merzifon İlçesi'ne gönderilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos'tan bu yana sürdürülen harekat kapsamında şehit olan askerlerin sayısı Selçuk Erdoğan ile birlikte 46'ya yükseldi.

ŞEHİDİN BABASI: BUGÜN İÇİN SON ŞEHİT OĞLUMDUR 

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın geçen saldırısında yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan'ın cenazesi, Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

Şehidin emekli Astsubay Başçavuş olan babası Şükrü Erdoğan da 3 çocuğunun en büyüğü olan Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan'ın şehit olduğu haberi üzerine Adli Tıp Kurumu'na geldi. Burada açıklama yapan Şükrü Erdoğan, oğlunun vatan için şehit olduğunu söyledi. Şükrü Erdoğan, devlet ve milletin kıyamete kadar daim olması temennisinde bulunarak şunları söyledi: 

"Devletimizin milletimizin kıyamete kadar daim olmasını istiyorum. Bu uğurda şehit verilmesi gerekiyorsa verilecektir. Ben de emekli bir askerim. Allah oğlumun ve diğer şehitlerin şahadetini yüce katında kabul buyursun. Mekanı cennet olsun. Bizden şehitlerimize selam götürsün, peygamberimize selam götürsün. Bu topraklar şehit kanı ile sulanmış mübarek topraklardır. Allah ordumuza, milletimize, bütün güvenlik güçlerimiz güç ve kuvvet versin. Hepimizin başı sağ olsun. Ben de bir askerim, bunun için metanetli davranıyorum. Bu vatan bu güne şehitler elden ele teslim ederek gelmiştir. Bugün için son şehit oğlumdur. Vatanımız sağ olsun." 

Şehit Astsubüy Üstçavuş Selçuk Erdoğan'ın cenazesi, yarın sabah düzenlenecek törenin ardından Amasya'nın Merzifon İlçesi'ne gönderilecek.

DHA

Etiketler: suriye, fırat kalkanı, şehit
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