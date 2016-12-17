Fırat Kalkanı'nda yaralanan Astsubay şehit oldu

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan Astsubay Başçavuş 35 yaşındaki Volkan Külekçi, Gaziantep'te tedaviye alındığı hastanede şehit oldu.

Suriye'nin El Bab bölgesinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'ın saldırısı sonucunda yaralanarak Gaziantep'e getirilen ve tedaviye alınan 35 yaşındaki Astsubay Volkan Külekçi, sabaha karşı yaşam mücadelesini yitirerek şehit oldu. Suriye'nin El Bab bölgesinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'ın saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi için Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirilen Astsubay Volkan Külekçi, sabaha karşı vefat etti. AKSAKALLI MORGA GELDİ Fırat Kalkanı harekatının başladığı 24 Ağustos'tan itibaren Suriye topraklarında şehit düşen 20'nci asker olan Astsubay Külekçi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı da Külekçi'nin şehadet haberini aldıktan sonra Adli Tıp Kurumu Morguna gelerek yetkililerden bilgi aldı. Şehit Astsubay Volkan Külekçi'nin cenazesinin öğle saatlerinde yapılacak olan askeri törenin ardından havayoluyla toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya uğurlanacak. DHA

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