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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Fırat Kalkanı'ndan bir acı haber daha: Şehit babasından yürek dağlayan soru...

19 Aralık 2016, Pazartesi 13:50
Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 118'inci gününde 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, harekatın 118'inci gününde terör örgütü IŞİD'li 218 hedefi karadan ve havadan bombalanarak imha edildi. Harekatta 11 terörist etkisiz hale getirildi, Özgür Suriye Ordusu'nun da 4 askeri yaralandı. Harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, şöyle denildi: 

IŞİD'DEN BOMBALI ARAÇLA SALDIRI

"Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 11 IŞİD mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 muhalif yaralanmıştır. IŞİD terör örgütünün El Bab meskun mahallinde gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısı sonucu ÖSO unsurlarına destek sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kahraman 1 personelimiz maalesef şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, TSK personelimize ve yüce milletimize baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 156 IŞİD hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak baskı altında tutulmuş/ imha edilmiş/ etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen IŞİD terör örgütüne ait toplam 52 hedef imha edilmiştir."

AFYONKARAHİSAR'DA FIRAT KALKANI ŞEHİT ATEŞİ

Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev alan Piyade Uzman Onbaşı 24 yaşındaki Fatih Olcay'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi'ndeki ailesine verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 118'inci gününde El Bab'da düzenlenen bombalı araçlı saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay şehit oldu. Şehit Olcay'ın, Çay'a bağlı Karacaören Beldesi'nde oturan ailesine acı haber Afyonkarahisar'dan gelen heyet tarafından verildi. Ailenin 4 çocuğundan ikincisi olan şehidin haberini alan babası Ramazan ve annesi Emine Olcay büyük üzüntü yaşadı.

Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, yakınları ve komşular eve gelmeye başladı. Bekar olan şehit Fatih Olcay'ın 1 yıl önce askerlik görevini tamamladıktan sonra uzman Onbaşı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı belirtildi. Şehidin kardeşi Erhan Olcay'ın ise Diyarbakır'da vatani görevini sürdürdüğü kaydedildi.

Şehit babasından yürek dağlayan soru: 'Fatih mi Ferhat mı'

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay'ın şehadet haberini vermek için baba evine Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve diğer yetkililer geldi.

Baba Ramazan Olcay, kapıyı açtığında yetkilileri görünce hangi oğlunun şehit olduğunu sordu. Diğer oğlu Ferhat'ın da Siirt'te görevli olması nedeniyle, "Fatih mi Ferhat mı şehit oldu?" diye soran baba, aldığı cevap ardından gözyaşı döktü. Şehidin annesi Emine Olcay da acı haberi alınca gözyaşına boğuldu.

ŞEHİT OLMADAN BABASINI ARADI

Şehidin babası Ramazan Olcay'ın, görüştüğü yetkililere oğlu Fatih Olcay'ın saat 02.00 sıralarında kendisini aradığını anlattığı belirtilirken, "Şu an El Bab'dayız. Durum çok karışık. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Hakkını helal et" dediği kaydedildi. Baba Ramazan Olcay'ın, oğlunun kendisinden ilk defa helallik aldığını söylediği belirtildi.

Şehit Fatih Olcay'ın askerde olan kardeşi Ferhat Olcay'ın terhisine 28 gün kaldığı ve onun da uzman asker olmak için başvurduğu kaydedildi.

 

DHA

Etiketler: fırat kalkanı, şehit
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  • bolkar42

    20.12.2016 09:27:32

    ALLAH(cc) rahmet eylesin ,mertebelerin en güzeline erişti.

  • levent

    19.12.2016 14:53:32

    "Şu an El Bab'dayız. Durum çok karışık. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Hakkını helal et" dediği kaydedildi Fatih Olcayın.Evet bu harekat niçin yapılıyor kimse bilmiyor.

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