Fırat Kalkanı'nın 133. gününde Genelkurmay'dan açıklama

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.

Harekatın 133. gününde, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Gruplarınca, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildi. Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen 150 terör örgütü IŞİD hedefi, ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucunda baskı altına alınarak, terör örgütü IŞİD tarafından kullanılan bir çok hedef imha edildi. Cephanelik olarak kullanılan 4 hedef imha edildi Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab ve Bzagah'da bulunan IŞİD terör örgütünce barınma yeri ve cephanelik olarak kullanılan 4 hedef imha edildi. Gün içerisinde yaşanan çatışmalar ve topçu atışları sonucu,18 IŞİD terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilirken, çoğu ağır olmak üzere 37 terörist de yaralandı. Terör örgütü IŞİD'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince bir mayın ile 25 el yapımı patlayıcı imha edildi. Harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 604 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın, kontrollü imha edildi. Rusya Federasyonu'na ait uçaklar da El Bab'ın 8 kilometre güneybatısındaki Dayr Kak'a hava harekatı düzenledi. Harekatta bölgedeki terör örgütü IŞİD unsurları imha edildi. AA

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